Referendum su lavoro e cittadinanza, il segretario della Cgil Landini a Empoli

Maurizio Landini, segretario generale della Cgil, in Toscana domani e domenica per partecipare a iniziative per 5 Sì ai referendum su lavoro e cittadinanza dell’8-9 giugno.

Sabato 3 maggio a Lucca, alle 10 in piazzale don Baroni, Maurizio Landini incontra cittadini e cittadine al mercato

Sabato 3 maggio a Pisa alle 17, in piazza Vittorio Emanuele II, iniziativa "Un voto per cambiare". Introduzione di Alessandro Gasparri (segretario generale Cgil Pisa). Intervista di Luca Cinotti (Il Tirreno) a Maurizio Landini. In programma anche interventi di esponenti di forze politiche pro Sì ai referendum

Sabato 3 maggio incontro con Maurizio Landini alle 21 al Teatro degli Animosi a Carrara. Introduzione di Nicola Del Vecchio (segretario generale Cgil Massa Carrara) e Ali Rashid (già primo segretario Ambasciata palestinese a Roma). Concerto de I professori + Elena Cirillo

Domenica 4 maggio alle 10 presso la Casa del Popolo di Ponte a Elsa (via Livornese 325, Empoli, Fi) incontro con Maurizio Landini.

Saluti istituzionali: Eugenio Giani, Presidente Regione Toscana; Alessio Mantellassi, Sindaco di Empoli.

Presidenza: Rossano Rossi, segretario generale Cgil Toscana

Introduzione: Gianluca Lacoppola, Cgil Empolese-Valdelsa

Interventi: Dario Danti, Sinistra Italiana; Irene Galletti, M5S; Emiliano Fossi, Partito Democratico; Bernardo Marasco, Cgil Firenze; Vania Bagni, Anpi Firenze; Simone Ferretti, Arci Toscana; Insaf Dimassi, attivista Referendum Cittadinanza; Armando De Matthaeis, Rete No DDL Sicurezza – A pieno Regime.

Fonte: Cgil Toscana e Firenze - Ufficio Stampa