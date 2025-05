Ristori alluvione: Empoli ringrazia la Regione e attende indicazioni operative

Il Comune di Empoli pubblica e rilancia pubblicato sul canale del gruppo whatsapp "alluvionati Empoli" le ultime notizie in merito ai ristori che arrivano dalla regione Toscana e ringrazia la Regione Toscana per il suo impegno.

Il sindaco di Empoli ha voluto ringraziare il presidente della Regione Toscana per la grande attenzione manifestata nel territorio di Empoli fin dai primi momenti, e ancora oggi una testimonianza di maggior supporto con fondi che andranno a supportare le famiglie alluvionate colpite nelle frazioni e nei quartieri della città. L'amministrazione si sta facendo carico di informare i residenti sia con il canale WhatsApp Gruppo Alluvionati Empoli che con il Servizio Ristori al numero 0571/757635. Non appena verranno chiarite le modalità di richiesta di questi fondi, l'amministrazione darà subito il supporto necessario affinché tutti i cittadini possano accedere e avere, almeno in parte, un sollievo dopo i giorni difficili di marzo.

La Regione Toscana ha stanziato un primo aiuto economico per le comunità che hanno subito danni a causa delle alluvioni del marzo 2025 nelle province di Firenze, Prato, Pistoia, Pisa, Lucca e Livorno. Il Comune di Empoli sta aspettando istruzioni precise su come presentare le domande per ottenere questi risarcimenti. Tuttavia, è già ufficiale un primo significativo stanziamento per le persone colpite.

Secondo un comunicato di Toscana Notizie, la recente variazione al bilancio regionale 2025-2027 ha reso disponibili 8 milioni di euro per supportare coloro che hanno subito gravi danni dall'alluvione del 14 e 15 marzo. Questo intervento è considerato urgente e mira a fornire un primo sostegno finanziario in attesa dei fondi statali. Questa iniziativa era stata anticipata dal Presidente della Regione, che si era recato immediatamente nelle zone colpite, specialmente nell'Alto Mugello, per valutare l'entità dei danni.

Nel dettaglio, sono stati allocati 5 milioni di euro in contributi per le famiglie, 1 milione e 970mila euro per le attività economiche e produttive, 500mila euro per le imprese agricole e ulteriori 500mila euro per gli enti del terzo settore. Tra le misure urgenti approvate, figurano anche 30mila euro destinati alle spese di gestione per le attività produttive ed economiche.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa

