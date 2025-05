Rosetta compie 100 anni, gli auguri di tutta la comunità di Orentano

Gli occhi di Rosetta Buoncristiani hanno visto un secolo intero, un secolo complicato e spettacolare allo stesso tempo. Pochi giorni fa, Rosetta, residente da quando era giovane a Orentano, ha festeggiato 100 anni. Una festa in grande stile, che non è passata inosservata alla comunità e all'assessore Nicola Sgueo che ha voluto presenziare in veste ufficiale alla festa della centenaria, sia come amministratore del comune, ma anche per il profondo rapporto di affetto che lo lega a Rosetta, lei infatti lo ha visto crescere.

Nata a Pola nel 1925 da genitori italiani, la sua famiglia rientrò in Italia prima della fine della guerra, anticipando quella fuga che colpì migliaia di italiani dopo il '45. Rosetta prima di giungere a Orentano, ha vissuto a Genova. Poi dopo si trasferì nella piccola frazione castelfranchese, dove vive da molti decenni e dove sposò anni dopo suo marito Marcello. Rosetta è benvoluta, stimata e integrata nella comunità orentanese. In molti la riconoscono come una persona sempre disponibile verso il prossimo. Per alcuni anni inoltre ha gestito il circolo Acli di Orentano insieme al marito Marcello. E' stata inoltre molto attiva nell'associazionismo del paese.

“Festeggiare i cento anni di Rosetta – dice l'assessore Nicola Sgueo - con la fascia tricolore, per me è stato un momento in cui la vita pubblica e la vita privata si sono unite, spesso i sindaci o gli assessori presenziano ai compleanni dei centenari, ma nel caso di Rosetta non è stato un obbligo istituzionale, ma un piacere. La conosco fin da piccolo, ho conosciuto anche suo marito al quale ero legato, purtroppo scomparso troppo presto. Negli anni ho avuto modo di apprezzarla, come molti concittadini per essere donna veramente di buon cuore verso gli altri. La sua storia personale ha sicuramente contribuito a renderla una persona migliore verso il prossimo. Ho sempre ammirato la sua energia, la sua voglia di vivere e la sua saggezza. Auguri Rosetta, per tutta Orentano sei un punto di riferimento”.