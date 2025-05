Servizi scolastici per l’anno 2025-2026, domande fino 31 maggio prossimo

Sono aperti nel Comune di Cerreto Guidi i termini la richiesta per i servizi di “Refezione scolastica”, “Trasporto scolastico”, “Pre-scuola” e “Post-scuola”, che possono essere presentate fino al prossimo 31 maggio. Per usufruire di tali servizi fin dall’inizio dell’anno scolastico, è necessario presentare la domanda entro il 31 maggio 2025.

Dopo la scadenza del termine, per il servizio di “Trasporto scolastico” sarà possibile compilare la domanda solo dal 15 settembre 2025, con inserimento degli alunni nel corso del mese successivo alla presentazione della domanda. Le domande saranno accolte solo nel caso in cui ci siano ancora posti disponibili sugli scuola bus e soltanto se i nuovi inserimenti non comportino significativi cambiamenti dei percorsi e dei relativi orari.

Il servizio di “Trasporto scolastico” verrà organizzato in base agli orari di entrata e di uscita dei vari plessi. I servizi di andata e ritorno saranno garantiti compatibilmente con i suddetti orari, stabiliti dall’Istituto comprensivo.

Per i servizi di Pre-scuola e Post-scuola sarà possibile effettuare l’iscrizione anche successivamente al 31 maggio, verificando l’effettiva attivazione del servizio nel plesso scolastico frequentato in base al numero di iscrizioni ricevute.

Per effettuare la richiesta, è necessario collegarsi al seguente link:

https://cerretoguidi.simeal.it/sicare/benvenuto.php

L’autenticazione per l'accesso ai servizi scolastici (trasporto scolastico, refezione scolastica, asilo nido ecc.) dovrà avvenire tramite l'identità digitale SPID, oppure utilizzando la CIE Carta d'Identità Elettronica o con la CNS Carta Nazionale dei Servizi (Tessera sanitaria).

La registrazione alla piattaforma SIMEAL è necessaria sia per visualizzare gli avvisi di pagamento sia per procedere al pagamento degli stessi. Sulla stessa piattaforma saranno inoltre disponibili tutte le informazioni necessarie per effettuare i pagamenti tramite pagoPA.

Qualora i genitori abbiano necessità di assistenza per la registrazione e la compilazione della domanda, è possibile prendere un appuntamento tramite l’Ufficio URP del Comune di Cerreto Guidi (tel.0571.906234) o contattare l’Ufficio scuola (tel. 0571.906201 / 0571.906213) mail (scuola@comune.cerreto-guidi.fi.it)

Fonte: Ufficio Stampa