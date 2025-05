Stanziati 775mila euro per la ripartenza delle imprese alluvionate di Prato e Pistoia

La Camera di commercio di Pistoia-Prato, con il fondamentale supporto della Camera di commercio di Roma, ha stanziato 775.000 euro a favore delle imprese delle province di Pistoia e Prato danneggiate dall’alluvione del novembre 2023.

Attraverso un nuovo bando di contributi a fondo perduto e in conto esercizio, l’ente camerale intende offrire un aiuto concreto per la ripresa delle attività economiche sul territorio.

Il bando è rivolto alle micro, piccole e medie imprese di tutti i settori, ad esclusione della produzione primaria di prodotti agricoli, della pesca e dell’acquacoltura.

“Di fronte ai devastanti eventi alluvionali del novembre 2023 le imprese del nostro territorio hanno saputo reagire con una forza straordinaria e grande coraggio.” commenta Dalila Mazzi, Presidente della Camera di commercio di Pistoia-Prato “Con il primo bando, lanciato subito dopo l’emergenza, siamo riusciti a supportare 221 imprese. Con questo nuovo e importante stanziamento, reso possibile anche grazie alla preziosa collaborazione con la Camera di commercio di Roma, mettiamo a disposizione nuove risorse per rafforzare la ripresa delle attività. Il nostro impegno è massimo per sostenere il tessuto produttivo locale, cuore pulsante del nostro territorio, e aiutarlo a guardare al futuro con fiducia.”

Per accedere al contributo le imprese devono aver già compilato e inviato alla Regione Toscana, entro le scadenze originarie, il "Modulo C1 - Ricognizione dei danni subiti e domanda di contributo per l’immediata ripresa delle attività economiche e produttive".

Ogni impresa può presentare una sola domanda, scegliendo uno dei due ambiti di intervento previsti dal bando.

Il primo ambito, denominato "a) Investimenti per la ripartenza", è rivolto alle imprese dei settori ammessi e finanzia gli investimenti per la ripartenza delle attività. Sono considerate ammissibili le spese, sostenute dopo il 2 novembre 2023, per l'acquisto e l'installazione di nuovi impianti, macchinari e attrezzature (compresi hardware, software e macchine da ufficio), per l’acquisto di carrelli elevatori e arredi. Il contributo è a fondo perduto e può coprire fino all'80% delle spese ammissibili, con un importo massimo erogabile di 20.000 euro. È richiesta una spesa minima ammissibile di 5.000 euro per accedere al bando e i progetti di investimento devono essere già conclusi al momento della presentazione della domanda.

Il secondo ambito è specificamente pensato per le attività di commercio al dettaglio e attività assimilate. Queste imprese possono richiedere un contributo in conto esercizio se dimostrano di aver subito una riduzione dei corrispettivi (al netto dell'IVA) superiore al 30% nel periodo compreso tra il 2 novembre 2023 e il 15 dicembre 2023, rispetto allo stesso periodo dell'esercizio precedente. Il contributo sarà pari all'importo della riduzione subita (netto IVA), fino a un massimo di 20.000 euro. Non sarà riconosciuto alcun contributo se la riduzione dei corrispettivi è inferiore al 30% o a 4.000 euro.

Possono partecipare anche le imprese che hanno già beneficiato del precedente bando camerale dedicato all'emergenza alluvione (approvato con delibera di Giunta n. 128 del 21/12/2023). Tuttavia, qualora si richieda un contributo per spese già parzialmente finanziate dal precedente bando camerale, l'importo del nuovo contributo sarà ridotto della somma già ricevuta.

Le domande possono essere presentate a partire dalle ore 18:00 del 10 giugno 2025 e fino alle ore 23:59 del 30 giugno 2025.

Il testo completo del bando è già consultabile sul sito della Camera di commercio di Pistoia-Prato, www.ptpo.camcom.it.

Fonte: CCIAA Ufficio Stampa