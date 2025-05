Un salto nel passato al MMAB con la presentazione dell'archivio digitale di Raffaello Caverni

Trovare i fili invisibili che hanno tracciato la vita di Raffaello Caverni. È stata questa l’ardua sfida de La Theka Caverni, archivio integrato di risorse digitali dedicato al poliedrico personaggio nato a Montelupo Fiorentino il 12 maggio 1837. Raffaello Caverni è stato studioso e parroco di campagna, pioniere della storia della scienza ottocentesca, divulgatore appassionato ed evoluzionista conciliante.

La sua figura è rimasta ai margini degli studi più recenti, anche per l’inaccessibilità del suo archivio personale, privo finora di un ordinamento. Ma, grazie al consenso e all’ospitalità dei discendenti che oggi lo custodiscono e lo conservano, il fondo è stato ordinato, digitalizzato e catalogato a cura del Museo Galileo, divenendo il cardine di un’ampia biblioteca digitale di manoscritti, lettere, opere a stampa, materiali documentari e iconografici.

Ricerche ulteriori presso altri archivi e biblioteche hanno consentito di arricchire quanto posseduto dalla famiglia e dalla biblioteca del Museo Galileo grazie a lettere che, per quanto possibile, servono a ricostruire virtualmente il carteggio; a documenti che, pur riguardandolo, non avevano raggiunto l’interessato; a testi a stampa disseminati in testate "di nicchia" difficili a reperirsi; a foto storiche di luoghi oggi non più esistenti o a ritratti di personaggi cui è ormai difficile dare un aspetto.

Sul sito internet del Museo Galileo un’interfaccia di ricerca permette di esplorare e consultare tutti questi materiali con, in più, una cronologia bio-bibliografica e un regesto biografico dei personaggi che hanno ricoperto un ruolo particolare nella vita del Caverni. L’indirizzo è il seguente: https://teche.museogalileo.it/caverni/index.php/it/.

A presentare la Thek@ Caverni giovedì 8 maggio alle 17.30 sarà Sara Bonechi del Museo Galileo, che ha curato le ricerche, i testi e l’ordinamento dell’archivio Caverni oltre al coordinamento generale del progetto. Saranno presenti l’Assessore alla memoria Lorenzo Nesi e l’Assessora alla cultura Aglaia Viviani. Il pomeriggio all'insegna della riscoperta della figura di Raffaello Caverni si terrà presso il MMAB, Piazza Vittorio Veneto, 11, Montelupo Fiorentino.

Fonte: Comune di Montelupo Fiorentino