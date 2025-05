Arrestato a Lucca "molestatore seriale" di 52 anni

A Lucca è stato arrestato un molestatore seriale, così lo definisce la Questura, di 52 anni, noto per le sue continue violazioni e molestie in piazza San Michele, da cui era già stato allontanato con un Daspo urbano. L’uomo, denunciato più volte tra il 2020 e il 2024 per reati come resistenza, oltraggio, minacce, interruzione di pubblico servizio e porto abusivo di armi, dovrà scontare 2 anni e 2 mesi di carcere. È stato rintracciato e arrestato proprio nella piazza da cui gli era stato vietato l’accesso.

