Centro diurno di Cerbaiola: l'Associazione I Ragazzi di Cerbaiola richiede interventi urgenti

L'Associazione volontaria I Ragazzi di Cerbaiola ODV ha inviato una nota al Presidente della Società della Salute Empolese Valdelsa, alla Dott.ssa Spinelli e al Dott. Galli della Regione Toscana, alla Terza Commissione Sanità della Regione Toscana e all'URP USL Toscana Centro per segnalare diverse problematiche relative alla struttura. Tra queste, evidenziano:

Mancanza di riscaldamento e condizionatore: La sala dove si svolgono le attività motorie non è adeguatamente attrezzata, costringendo i disabili ad utilizzare la sala pranzo per tali attività.

Problemi strutturali nella palestra: La palestra è stata ristrutturata, ma le infiltrazioni di acqua piovana, causate dalle recenti piogge, hanno danneggiato muri e pavimenti.

Problemi igienico-sanitari: Il sistema fognario non funziona correttamente e, al piano terreno, si avverte un odore insopportabile.

Inidoneità della struttura: Il Comune di Empoli, interpellato in merito (vedi email allegata), ha dichiarato durante il consiglio comunale del 14 aprile 2025 che la villa, originariamente destinata a civile abitazione, non è idonea ad ospitare persone disabili. (Ho le registrazioni della discussione.)

Pertanto, l'Associazione richiede con fermezza: La ristrutturazione della palestra o, in alternativa, la costruzione di un nuovo centro.

Considerato che il Campus Autismo non è ancora stato completato, l'Associazione suggerisce di aggiungere alla struttura in corso di costruzione (il cui progetto è ancora in fase di elaborazione) un nuovo plesso che possa ospitare i 50 disabili che frequentano attualmente il Centro Diurno di Cerbaiola.

"Tempo fa, ci siamo battuti per trasferire il Centro Diurno di Cerbaiola al Campus Autismo sempre nella stessa zona, ma purtroppo i lavori furono bloccati a causa di resistenze politiche, con la motivazione che sarebbe stato 'un ghetto'", afferma l'Associazione.

"Restiamo in attesa di vostre comunicazioni in merito, riservandoci, qualora la nostra istanza non venisse presa in considerazione, di rivolgerci al Ministero della Disabilità" conclude l'Associazione.

Fonte: Ufficio Stampa

