Certaldo, al via i lavori di consolidamento da oltre 1 milione di euro della frana sul versante est

Un importante progetto di messa in sicurezza del territorio sta per concretizzarsi a Certaldo Alto. L'Amministrazione Comunale annuncia l'affidamento dei lavori per il consolidamento della frana sul versante est, un intervento significativo che vedrà impegnato l'operatore Pangea Consorzio Stabile scarl di Pescara. L'importo complessivo dei lavori ammonta a € 1.150.973,26 (IVA inclusa).

Il cronoprogramma prevede la consegna dei lavori per martedì 7 maggio alle ore 10:00 presso il Comune di Certaldo (via Borgo Garibaldi). A partire da tale data, si darà il via a un intervento della durata stimata di 305 giorni naturali.

Il Consorzio Pangea si avvarrà della competenza delle ditte consorziate Edilia & Co. Srl di Pescara e Edil Fab Srl di Arezzo per l'esecuzione operativa dell'intervento. La direzione dei lavori sarà affidata all'esperienza dell'Ing. Leonardo Duranti dello studio ATRE Ingegneria di Firenze.

L'opera di consolidamento rappresenta una priorità per l'Amministrazione Comunale, finalizzata a preservare la stabilità del suggestivo borgo di Certaldo Alto e a tutelare la sicurezza dei cittadini. L'avvio dei lavori segna un momento cruciale per la salvaguardia di questo importante patrimonio storico e paesaggistico.

La frana sul versante est di Certaldo Alto è un problema storico e ricorrente, affrontato con diversi interventi nel corso degli anni. I lavori che inizieranno a breve rappresentano un nuovo e significativo tentativo di consolidare l'area e mettere in sicurezza il borgo.

Fonte: Comune di Certaldo