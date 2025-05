Comunità di Cerbaiola, Cdx per Empoli: "Struttura merita la massima attenzione"

Il gruppo consiliare Centrodestra per Empoli ha ricevuto, nel consiglio comunale del 14 aprile, la risposta all'interrogazione presentata in merito alla situazione della comunità di Cerbaiola, struttura che ospita persone con disabilità e che riveste un ruolo fondamentale per molte famiglie del territorio. Purtroppo, quanto emerso non chiarisce appieno alcuni aspetti rilevanti, rendendo necessario un ulteriore approfondimento da parte dell’amministrazione comunale.

In particolare, restano da definire con precisione i tempi e le modalità del rifacimento della palestra, uno spazio centrale per le attività quotidiane degli ospiti, così come risulta urgente intervenire sul sistema di riscaldamento della struttura, che ancora oggi funziona attraverso una vecchia macchina a gasolio. È evidente come sia necessaria una revisione che garantisca efficienza e rispetto degli standard ambientali e sanitari.

“Una struttura come Cerbaiola – dichiara il capogruppo Andrea Poggianti – merita la massima attenzione da parte del Comune e dell’ASL. Parliamo di un luogo che deve assicurare ai suoi utenti una quotidianità dignitosa, serena e funzionale. Alcuni segnali di criticità, come la mancata sostituzione del fisiatra che ha comportato l’interruzione dell’attività motoria per gli utenti, non possono essere ignorati.”

Gli fa eco il consigliere Gabriele Chiavacci, vicepresidente della Commissione Ambiente e Territorio: “Dal punto di vista infrastrutturale e impiantistico ci sono ancora elementi da risolvere che non possono essere trascurati. La risposta che ci è stata fornita non scioglie tutti i dubbi: per questo continueremo a vigilare affinché Cerbaiola diventi davvero un luogo pienamente funzionale, anche in termini di sostenibilità energetica e qualità degli spazi.”

Il gruppo Centrodestra per Empoli proseguirà la sua azione istituzionale affinché le persone accolte nella comunità di Cerbaiola possano contare su ambienti adeguati, servizi continui e una gestione coerente con i principi di attenzione e inclusione che devono guidare ogni struttura dedicata alla fragilità.

Fonte: Centrodestra per Empoli