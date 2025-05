Cordoglio della Lega Toscana per la scomparsa del Luogotenente Massimo Pignataro

Il Vicesegretario provinciale di Firenze della Lega Toscana per Salvini Premier, Marco Cordone, esprime il proprio cordoglio per la scomparsa del Luogotenente dei Carabinieri Massimo Pignataro, per anni Comandante della Stazione di Gambassi Terme:

"Apprendo con profonda tristezza della scomparsa del Luogotenente dei Carabinieri, Massimo Pignataro per molti anni Comandante della Stazione di Gambassi Terme nella nostra Valdelsa fiorentina. Essendo stato per 3 interi mandati amministrativi (dal 2004 al 2019) Consigliere comunale della Lega e Capogruppo dell'opposizione di Centrodestra nel Consiglio della cittadina termale, avevo conosciuto piuttosto bene il Luogotenente Pignataro e mi colpivano oltre alle qualità umane, la sua professionalità e il suo modo di sdrammatizzare i problemi; mi ricordo quando lo interpellai personalmente per avere un parere sulla videosorveglianza nel Capoluogo Gambassi e mi sovviene anche quando sempre con grande professionalità, con i Militi della Stazione dell'Arma di Gambassi Terme nel novembre del 2016, svolse insieme agli altri uomini e donne delle Forze dell'Ordine un grande lavoro di tutela dell'Ordine pubblico alla manifestazione in Piazza Santa Croce a Firenze con Matteo Salvini, Roberto Maroni e tanti sindaci della Lega tra cui Susanna Ceccardi. Pignataro era un uomo dalle ottime qualità umane. A nome di tutta l'organizzazione provinciale di Firenze della Lega, porgo le più sentite condoglianze alla famiglia. Un'altra persona perbene che purtroppo ci ha lasciato".

