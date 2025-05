Discarica anni Settanta riemerge dopo alluvione, soccorso lupo intossicato

I Vigili del fuoco del comando di Firenze, distaccamento di Marradi, sono intervenuti ieri 1 maggio alle ore 17:15 nel comune di Palazzuolo sul Senio in località Cannova nei pressi del rifugio alpino I Diacci, dove passa il torrente Rovigo, che in seguito alla recente alluvione con la forza idraulica del torrente, ha riportato in superficie la discarica degli anni 70, per il soccorso ad un lupo che probabilmente è rimasto intossicato e privo di forze dopo aver ingerito del materiale.

I Vigili del fuoco hanno raccolto l’animale e messo dentro una cassa adibita per il trasporto che è stata trasportata a mano fino a raggiungere il mezzo fuoristrada per poi essere affidato al personale ASL veterinario per le cure.

