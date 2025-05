Disostruzione pediatrica: corso gratuito alla Misericordia di Fucecchio

Un corso di disostruzione pediatrica è in programma sabato 10 maggio presso la sede della Misericordia in corso Matteotti a Fucecchio. Organizzato dal Coordinamento delle Misericordie dell'empolese valdelsa e cuoio, il corso, consistente in una lezione di due ore, ha lo scopo di fornire le indicazioni giuste ed i movimenti da seguire nella pratica di questo inconveniente particolarmente frequente nei bambini dai 6 mesi ai 12 anni.

Il corso formativo sarà tenuto in contemporanea in tutte le associazioni della Misericordia che hanno aderito al progetto nella mattinata di sabato in orario che sarà a breve reso noto. Sarà il personale specializzato ed appositamente formato dal Coordinamento a svolgere la lezione che è rivolta a genitori, nonni, personale che svolge servizio presso associazioni di soccorso e non. Lo scopo di questi incontri

formativi è quello di diffondere i principi di educazione sanitaria che la fattispecie di questi episodi richiede.

L'ostruzione delle via aeree in età pediatrica è infatti un evento abbastanza frequente ed il rapido riconoscimento della sintomatologia e relativo trattamento possono prevenire conseguenze gravi. Per questo il Coordinamento delle Misericordie ha deciso di

allargare ed aggiornare le conoscenze a tutte le consorelle mediante il proprio personale.

La partecipazione è gratuita, sono previste anche esercitazioni pratiche su manichini di adulto, bambino e lattante. Le Misericordie coinvolte nel progetto oltre a Fucecchio sono: Empoli, Montelupo, Montaione, Certado, Castelfranci di Sotto, San Miniato, San Miniato Basso, Vinci.

Fonte: Misericordia di Fucecchio - Ufficio Stampa