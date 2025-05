Ecodays 2025, presentata la Randonnée della Valdera: il programma del weekend

Continuano gli Ecodays 2025, la manifestazione sulla sostenibilità organizzata da Ecofor Service Spa, azienda di Pontedera specializzata nel trattamento e smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi. Da venerdì 2 fino a domenica 11 Maggio il programma degli Ecodays propone più di 100 eventi in 25 luoghi diversi, come EcoIncontri al teatro Era e alla Città del Teatro di Cascina, visite agli impianti Ecofor per le scuole, convegni, talk, mostre, laboratori, il concorso letterario Ecofor Libri, concerti, spettacoli itineranti nelle frazioni e nei quartieri di Pontedera, eventi sportivi, giochi e animazioni, EcoMerende, EcoDessert ed EcoAperitivi. Gli Ecodays 2025 hanno il patrocinio della Regione Toscana e del Comune di Pontedera e tutte le iniziative sono a ingresso gratuito.

In questa seconda giornata degli Ecodays 110 cittadini hanno preso parte al Carboot, il mercatino di vendita e scambio di oggetti usati esposti direttamente nel bagagliaio o nelle immediate vicinanze delle auto dei vecchi proprietari. Carboot si è svolto come di consueto a Pontedera in via Madre Teresa di Calcutta (accanto al Teatro Era), trasformata in un coloratissimo bazar dove è stato possibile trovare un po’ di tutto, riviste e libri, giocattoli e abiti, accessori e piccoli mobili, attrezzi e utensili. Ogni postazione auto costa dieci euro e l’importo totale della giornata è stato devoluto alla Fondazione Vertical, che raccoglie fondi da destinare alla ricerca scientifica per curare le paralisi da trauma spinale.

Nel Padiglione Ecodays di Ecofor Service spa, in via dell’Industria a Gello, sono iniziate le visite guidate dei cittadini agli impianti dell’azienda. L’apertura degli impianti alla cittadinanza e alle scuole è il momento più importante e significativo degli Ecodays perché consente a Ecofor Service di illustrare le fasi e le modalità con cui viene svolta l’attività di trattamento e smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi, in piena trasparenza e nel rispetto delle norme sull’ambiente. Gli impianti di Ecofor Service occupano una superficie di 40 ettari e hanno la capacità di accogliere ogni anno circa 350mila tonnellate di rifiuti già sottoposti a processi di selezione e recupero. Ecofor Service Spa offre a tutto il territorio della Valdera anche una vasta fornitura di energia elettrica ricavata dal biogas prodotto dal trattamento dei rifiuti speciali non pericolosi, realizzando così un sistema virtuoso di economia circolare a vantaggio di tutta la collettività. L’energia verde prodotta ammonta a un totale annuo di 25.000 MWh: il 20% viene utilizzata per la piena autosufficienza degli impianti aziendali mentre la rimanente è immessa sul mercato libero a prezzo agevolato per il territorio locale. Dal 2024 beneficiano di uno sconto in bolletta di almeno il 30% rispetto al prezzo di mercato dell’energia elettrica oltre 120 realtà del territorio come associazioni sportive e di volontariato e parrocchie. Sono allo studio anche bonus energia da erogare in favore delle famiglie.

Nel Padiglione Ecodays della Ecofor oggi è stata presentata la Randonnée MTB della Valdera 2025, evento non competitivo che si terrà il 10 e 11 Maggio, organizzato dal G.S.Galimberti e aperto a tutti gli appassionati di mountain bike. La Randonnée è arrivata alla 14ma edizione mantenendo intatta la filosofia originaria di promuovere il territorio attraverso lo sport, esplorando colline, borghi e antichi sentieri in autonomia, con l’unico “cronometro” della bellezza della Valdera. Quest’anno il programma prevede, oltre ai tradizionali percorsi corto (40 Km), medio (60 Km) e lungo (90 Km), anche un quarto percorso di due giorni di 150 km, con partenza serale da Pontedera, bivacco notturno a Lajatico e destinazione finale Volterra. Fra le novità anche due nuovi punti di ristoro, il primo a Casciana Terme e il secondo a Forcoli a cura del Liquorificio Morelli, con sosta e visita al Museo del ciclismo.

“In più di un decennio, la Randonnée MTB della Valdera è cresciuta e da una piccola uscita amichevole è diventata un grande evento cicloturistico – ha sottolineato Massimo Casini, membro del team organizzativo - contribuendo a far conoscere e apprezzare il territorio pisano attraverso le sue strade bianche, i suoi borghi storici e le sue tradizioni enogastronomiche”.

“La Randonnée della Valdera è un evento molto importante per il territorio – ha commentato Mattia Belli, assessore allo sport del Comune di Pontedera – per promuovere il territorio e tutte le eccellenze naturalistiche ed enogastronomiche e attrarre un numero sempre maggiore di famiglie, turisti, visitatori in Valdera e ora anche nell’Alta Val di Cecina”.

Oggi è iniziato anche il tour nei quartieri e nelle frazioni di Pontedera degli ECO3, i coloratissimi Ecoattori che mettono in scena il loro spettacolo “Fino all’ultimo riciclo” coinvolgendo grandi e piccoli con giochi e scherzi. Lo spettacolo è seguito da EcoDessert ed EcoAperitivi, con l’accompagnamento musicale organizzato in collaborazione con le associazioni locali. Due le tappe di oggi, al mattino nel quartiere Stazione di Pontedera e nel pomeriggio, a Montecastello, in piazza Malaspina. Grande animazione anche nel centro di Pontedera dove, in piazza Curtatone e Montanara, si è svolto TEDxPisa Adventure, mini-talk sulla sostenibilità a cui sono intervenuti rappresentanti di Pontech, Ollum, Taiaio, Montepisano, Altre fiamme, Superevo, CDC studio, MareVivo, Greenpeace. A conclusione mini-intervista a Giorgia Pagliuca, influencer e divulgatrice ecologista.

Sempre nel pomeriggio, in Corso Matteotti, a partire dalle 17.30 gli Animattori hanno coinvolto il pubblico in performance divertenti e interessanti a tema ambientale, improvvisandole su lembi di prato verdissimi che sono spuntati all’improvviso nella strada più centrale della città. Interesse e curiosità anche per l’EcoLab PLAYGREEN in piazza Cavour dove, dalle 17 alle 19, bambini e ragazzi hanno realizzato disegni e piccoli oggetti-ricordo con materiali riciclati. In funzione in piazza Martiri della Libertà (Piazzone) il Ledwall Virtual Tour, il maxischermo immersivo che consente di compiere un viaggio virtuale all’interno degli impianti di Ecofor Service Spa.

Nel Padiglione Ecodays della sede di Ecofor è aperta al pubblico per tutta la durata della manifestazione la mostra “Water Preservation”. L’esposizione propone le 44 foto più suggestive che hanno partecipato al World Water Day Photo Contest 2025, il concorso fotografico internazionale che celebra la risorsa più preziosa del pianeta, l’acqua. Il World Water Day Photo contest è organizzato da Lions International in collaborazione con l’Agenzia delle Nazioni Unite per le politiche sull’acqua. All’edizione 2025 hanno partecipato 333 fotografi di 71 Paesi diversi, proponendo 1.449 immagini incentrate sul tema indicato dalla giuria, ovvero la salvaguardia della risorsa idrica minacciata dal cambiamento climatico e dalle sue conseguenze, come lo scioglimento dei ghiacciai, l’esondazione dei fiumi, i fenomeni meteorologici sempre più estremi. La mostra ‘Water Preservation’ è stata allestita nel Padiglione Ecodays con il contributo di Acque Spa. Pontedera è la prima tappa di un tour che, nei prossimi mesi, porterà la mostra anche a Torino, Milano, Isola d’Elba, Monza, Seregno, Cremona e in Svizzera.

ECODAYS 2025 – PROGRAMMA DI DOMANI, DOMENICA 4 MAGGIO 2025

ECOINCONTRI

ore 18:30 – Teatro Era Pontedera – spettacolo “Allegro Bestiale” con il filosofo evoluzionista

TELMO PIEVIANI e LA BANDA OSIRIS

Allegro Bestiale, oltre ad essere un atto d’accusa contro l’Homo, poco, ma molto poco, sapiens, è uno strampalato viaggio alla scoperta di quale sarà il nostro futuro, molto più prossimo di quel che si pensa. Il protagonista dello spettacolo è il professor Telmo Pievani e vive in un futuro prossimo. Accompagnato da una robottina virtuale, viene in contatto con quattro archivisti-musicisti un poco strampalati, sopravvissuti negli anni. Grazie agli strumenti scientifici e musicali a disposizione, tra sonorità immersive, realtà diminuite e badanti virtuali, il professore può viaggiare indifferentemente nel passato, nel presente e nel futuro dell’Italia, alla scoperta di un patrimonio tra i più significativi in ambito europeo per il numero totale di specie animali e vegetali presenti. I posti disponibili per lo spettacolo “Allegro bestiale” sono esauriti ma, presentandosi al Teatro il giorno dell’evento, ci si può iscrivere alla lista di attesa ed entrare se qualcuno dei prenotati non si presenta. L’ingresso in sala è possibile fino a 10 minuti prima dell’evento.+

VISITE GUIDATE AGLI IMPIANTI ECOFOR

Dalle 9 alle 13

Visite guidate gratuite, aperte a tutti i cittadini, degli impianti di Ecofor Service di via dell’Industria, a Gello di Pontedera.

CARBOOT

dalle 9 alle 18 - a Pontedera, in via Madre Teresa di Calcutta (accanto al Teatro Era) Mercato di scambio e vendita di oggetti usati direttamente dal bagagliaio delle auto dei vecchi proprietari. Il ricavato sarà devoluto all’associazione AVIS.

SPETTACOLO ITINERANTE ECO3 – TRE PERSONAGGI IN CERCA DI RICICLO

Le tappa del giorno del tour nei quartieri e nelle frazioni di Pontedera dello spettacolo “Fino all’ultimo riciclo degli ECO3, con Ecodessert, Ecoapertivi e musica dal vivo sono:

dalle 11:30 - ECO3 GELLO – Zona parcheggio Cimitero

dalle 15:00 - ECO3 PARDOSSI – Parcheggio Laghetto campi sportivi

ANIMATTORI – LAVORI IN CORSO

Dalle 17.30, a Pontedera, in Corso Matteotti, performance divertenti e interessanti a tema ambientale che saranno improvvisate su lembi di prato verdissimi che spunteranno all’improvviso.

ECOLAB PLAYGREEN

dalle 17 alle 19 – Pontedera, in piazza Cavour, laboratorio per bambini e ragazzi sui temi della sostenibilità, con la realizzazione di piccoli oggetti ricordo con materiali riciclati.

LEDWALL VIRTUAL TOUR

Dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 17.30 alle 19.30, in piazza Martiri della Libertà (Piazzone) è in funzione il maxischermo immersivo che consente ai visitatori di compiere un viaggio virtuale all’interno degli impianti di Ecofor Service.

CALENDARIO completo ECODAYS 2025

Venerdì 2 maggio ore 11:30 – PADIGLIONE SEDE ECOFOR Gello

INAUGURAZIONE ECODAYS 2025

Alla presenza del Sindaco di Pontedera Matteo Franconi e del Presidente del Consiglio Regionale della Toscana Antonio Mazzeo

ore 12:30 Inaugurazione MOSTRA FOTOGRAFICA WWDPHC “WATER PRESERVATION in collaborazione con LIONS, CREC Pontedera Fotografia e Acque SpA a seguire LIGHT LUNCH

ore 17:00 – Piazza Curtatone - PONTEDERA

Anteprima MUSICASTRADA 2025 – Conduce Giulia Pratelli

dal 2 al 11 Maggio – PADIGLIONE SEDE ECOFOR Gello

Visite agli impianti e laboratori con le Scuole che hanno partecipato al progetto ECO ZOOMER

Visite guidate per i cittadini ed EcoApertivo

dal 2 al 11 Maggio – Piazza Cavour PONTEDERA

Posizionamento di un PLAY GREEN con laboratori sul riciclo per coinvolgere le scuole ed il pubblico in esperienze interattive

dal 2 al 11 Maggio – Piazza Martiri Libertà PONTEDERA

Ledwall immersivo con tour virtuale degli impianti per coinvolgere scuole ed il pubblico in esperienze interattive

dal 2 al 11 Maggio – FRAZIONI e QUARTIERI del COMUNE di PONTEDERA

ECO3 Incontri con la cittadinanza nelle piazze e davanti alle scuole, con performance teatrali, musica con le associazioni locali ed EcoMerenda ed EcoAperitivo

Sabato 3 maggio

dalle 9:00 alle 18:00 - Via Madre Teresa di Calcutta PONTEDERA CAR BOOT Mercato scambio dell’usato (svuota cantine) a cura della associazione VERTICAL

ore 12:00 – PADIGLIONE SEDE ECOFOR Gello – Presentazione della Randonnee MTB della Valdera

dalle 11:30 ECO3 Quartiere STAZIONE – Giardini Piazza Vittime dei Lager Nazisti

dalle 15:00 ECO3 MONTECASTELLO – Piazza Malaspina

dalle 17:00 Piazza Curtatone PONTEDERA – TEDxPisa Adventure – Mini Talk sulla Sostenibilità

Domenica 4 maggio

dalle 9:00 alle 18:00 - Via Madre Teresa di Calcutta PONTEDERA CAR BOOT Mercato scambio dell’usato (svuota cantine) a cura della associazione AVIS

dalle 11:30 - ECO3 GELLO – Zona parcheggio Cimitero

dalle 15:00 - ECO3 PARDOSSI – Parcheggio Laghetto campi sportivi

ore 18:30 – Teatro Era Pontedera - EcoIncontro TELMO PIEVIANI e LA BANDA OSIRIS

Lunedi 5 maggio - ore 18:30 – Teatro Era Pontedera - EcoIncontro RISERVATO ALLE SCUOLE

TELMO PIEVIANI e LA BANDA OSIRIS

dalle 16:30 – ECO3 IL ROMITO – Giardini Via Cadorna prossimità scuole

Martedi 6 maggio - PADIGLIONE SEDE ECOFOR Gello

ore 10:30 – Laboratorio con Silvia Moroni “Parla sostenibile”

ore 15:30 - CONVEGNO GREEN REPORT "Ha sempre fatto caldo! E altre comode bugie sul cambiamento climatico" con Giulio Betti meteorologo e climatologo del LaMMa

dalle 16:30 – ECO3 LA ROTTA – Via dei Mille Giardini prossimità scuole

Mercoledi 7 maggio

ore 15:00 - CONVEGNO US CITTA' DI PONTEDERA - "Il valore della sponsorizzazione sportiva"

dalle 16:30 - ECO3 LA BORRA – Via dei girasoli Centro Sociale

ore 21:00 – Città del Teatro di Cascina - EcoIncontro MARIO TOZZI

Giovedi 8 maggio

ore 9:00 – PADIGLIONE SEDE ECOFOR Gello - EcoIncontro RISERVATO ALLE SCUOLE – MARIO TOZZI

ore 10:30 CONVEGNO ECOFOR SERVICE in collaborazione con REGIONE TOSCANA

“Economia circolare e discariche: la chiusura del ciclo e la prospettiva degli impianti"

dalle 16:30 - ECO3 SANTA LUCIA – Davanti Scuola Infanzia

Venerdi 9 maggio

ore 15:00 "Cucinare senza spreco” con Associazione Lunperlaltro

dalle 16:30 - ECO3 I FABBRI – TREGGIAIA – Piazza Balducci prossimità scuole

ore 18:30 BIBLIOTECA GRONCHI PONTEDERA

Premio Ecofor Libri in collaborazione con Biblioteca Gronchi e Bibliolandia

Sabato 10 maggio

dalle 9:00 alle 18:00 - Via Madre Teresa di Calcutta PONTEDERA

CAR BOOT Mercato scambio dell’usato (svuota cantine) a cura della PUBBLICA ASSISTENZA

ore 10:30 ed ore 16:30 – PADIGLIONE SEDE ECOFOR Gello

Incontro con il fotoreporter ALESSANDRO BERGAMINI dalle 15:00 - ECO3 Quartiere FUORI DEL PONTE – Giardini Baden Powell

ore 14:30 - Piazza Martiri della Libertà PONTEDERA Bikeday by Ecodays a cura GS Galimberti

ore 17:00 – Piazza Curtatone e Montanara Concerto Green JAZZ VILLAGE

Domenica 11 maggio

ore 7:30 Quarterie Galimberti Pontedera e Comuni della Valdera

Randonnee MTB della Valdera – manifestazione di Mountain Bike a cura GS Galimberti

ore 11:30 - ECO3 Quartiere GALIMBERTI – Via Duccio Galimberti per partenza

dalle 9:00 alle 18:00 - Via Madre Teresa di Calcutta PONTEDERA CAR BOOT Mercato scambio dell’usato (svuota cantine) a cura della CROCE ROSSA ITALIANA

ore 10:00 - PADIGLIONE SEDE ECOFOR Gello - COMPOSCOUT con Gruppo Scout Agesci Pontedera 1

dalle 14:30 - PARCO DEI SALICI PONTEDERA - Promenade Verde

ore 19:00 – Teatro Era Pontedera - EcoIncontro STEFANO MANCUSO

Fonte: Ecofor Service Spa