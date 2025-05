Fermato con 5 chili di maijuana, in casa altri 11 chili e 8mila euro: arrestato

Il 2 maggio, la squadra mobile di Firenze ha arrestato un 45enne italiano per detenzione ai fini di spaccio, sequestrando circa 17 kg di marijuana, 8.000 euro in contanti e materiale per il confezionamento e la pesatura della droga, tra cui una macchina conta-banconote. L’uomo è stato seguito dalla polizia fino a un fondo commerciale in via Arnolfo, dove è stato trovato in possesso di oltre 5 kg di marijuana. Altri 11 kg sono stati scoperti nella cantina della sua abitazione in via Giampaolo Orsini, insieme al denaro nascosto in una cassaforte e in un cassetto. L’arrestato, già noto alle forze dell’ordine, è stato portato nel carcere di Sollicciano in attesa di convalida. Vale la presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva.

