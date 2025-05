Furti su motocarri a San Vincenzo: 34enne denunciato, recuperata la refurtiva

Nel corso di controlli intensificati per prevenire e contrastare i reati, in particolare i furti, i Carabinieri di San Vincenzo hanno identificato e denunciato un uomo di 34 anni, già conosciuto dalle forze dell’ordine, per furto aggravato continuato.

L’indagine è partita dopo una serie di furti avvenuti a San Vincenzo nelle ultime settimane, che hanno colpito soprattutto veicoli in sosta. In particolare, sei cittadini – per lo più pensionati – avevano denunciato il furto delle batterie dai loro motocarri a tre ruote, oltre alla sparizione di oggetti personali, utensili e documenti. I furti erano avvenuti tutti con lo stesso metodo: scasso degli sportelli e taglio dei fili.

Grazie alle testimonianze raccolte e all’analisi delle immagini delle telecamere di sorveglianza, i militari sono riusciti a identificare il sospetto. Dopo l’approvazione della Procura di Livorno, i Carabinieri hanno perquisito la sua abitazione, trovando due batterie e due cassette con attrezzi rubati, che sono stati sequestrati.

