Rubava in auto, arrestato grazie all'intervento di una passante

Beccato da una passante mentre rubava in un'auto: arrestato dalla polizia un 44enne con l'accusa di furto aggravato. È accaduto la scorsa notte a Firenze dove un uomo ha rotto il finestrino di un'auto parcheggiata lungo il viale Fratelli Rosselli, rovistando all'interno del veicolo.

Prima che potesse allontanarsi, una passante, accortasi dell'accaduto, ha immediatamente avvisato il 112Nue e ha seguito con attenzione i movimenti del sospetto, guidando i poliziotti fino al punto in cui l'uomo stava cercando di nascondersi tra le auto in sosta nelle vicinanze di Porta al Prato.

Il tempestivo intervento delle Volanti ha permesso di recuperare la refurtiva e restituirla al legittimo proprietario, già informato dell'accaduto. L'arrestato è stato trasferito in camera di sicurezza, in attesa di essere sottoposto a processo con rito direttissimo, come disposto dalla procura della Repubblica.

