Nascondeva 24 chili di cocaina per lo spaccio dal valore di 700mila euro, arrestato

I Carabinieri di Firenze Oltrarno, con il supporto dell’Arma di Lucca, hanno arrestato un giovane albanese per detenzione di 24 kg di cocaina, nascosti in un casotto a Capannori e destinati allo spaccio nel Centro Italia. Il valore stimato della droga è di circa 700.000 euro. L’intervento è scattato dopo un’attenta attività investigativa, culminata nella perquisizione del 9 aprile, durante la quale sono stati sequestrati anche quattro telefoni e strumenti per il confezionamento. L’uomo è stato portato nel carcere di San Giusto in attesa della convalida dell’arresto.

