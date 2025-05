Nuovo caso di degrado ambientale a Ponte a Egola: rifiuti abbandonati a bordo strada

Rifiuti abbandonati e tanta rabbia tra i residenti: l'ennesimo episodio di inciviltà si è verificato nella frazione sanminiatese di Ponte a Egola, dove è stato segnalato un nuovo caso di degrado lungo via Oberdan, in direzione San Donato, nei pressi del torrente Egola. La segnalazione arriva da un post pubblicato nel gruppo Facebook 'Sei di San Miniato... E basta?', dove hanno iniziato a circolare le immagini della discarica abusiva, accompagnate dall’indignazione degli abitanti della zona.

Il materiale abbandonato è di ogni genere: sacchi neri, plastica, cartoni, legno, vecchi materassi, tessuti e molto altro ancora. Una scena desolante, che richiama l’attenzione su un problema che si è ripresentato più volte anche nel comune di San Miniato.

Il fenomeno, pur in calo numerico, continua a generare gravi conseguenze: danni ambientali, spese pubbliche per la bonifica e lo smaltimento, e il rischio che queste aree diventino siti di abbandono sistematico, consolidando una situazione di degrado e potenziale inquinamento. Via Oberdan, purtroppo, ne è un esempio lampante.

