Sarà un 'Cencio' a quattro mani femminili quello del 44° Palio di Fucecchio

Esattamente come per l’edizione 2023, anche quest’anno il “Cencio” avrà un’anima femminile. Sono infatti Annalisa Betella e Stefania Gori le autrici dell’ambito drappo che domenica 18 maggio sarà consegnato alla contrada vincitrice del 44° Palio delle Contrade Città di Fucecchio. Unite dall’insegnamento, entrambe hanno trasformato la passione per l’arte nel loro percorso professionale, cercando oggi di trasmettere questa passione agli studenti dell’Istituto Comprensivo Fucecchio.

“Fucecchio si conferma una realtà ricca di artiste di talento – spiega la sindaca Emma Donnini – e sono felice di dare spazio ad un “Cencio” che possa raccogliere tutta la passione e la sensibilità femminili. Ringrazio Annalisa e Stefania per l’entusiasmo con cui hanno accolto questa sfida, certa che l’intero popolo del Palio saprà apprezzare la loro professionalità”.

Il “Cencio”, come da tradizione, sarà presentato al pubblico martedì 13 maggio nella cornice di piazza Vittorio Veneto.

Annalisa Betella, maturità classica e laureata con lode presso l’Accademia di Belle Arti di Firenze, dal 2008 è insegnante di arte presso l’Istituto Comprensivo Fucecchio. Dal 2004 al 2016 è stata autrice di diverse mostre allestite in varie parti d’Italia e nel 2007 ha ottenuto il Gonfalone dʼArgento per la pittura conferito dalla Regione Toscana. Tra i riconoscimenti spiccano anche il Premio Felice Casorati per la provincia di Torino (2004) e il Premio Primavera dʼArte per la sezione pittura di Empoli (2004), oltre alla borsa di studio per assistente-tecnico di laboratorio presso la Scuola di Pittura del professor Adriano Bimbi all’Accademia di Belle Arti di Firenze (2007). Dal 2009 al 2013 ha conseguito tre Master universitari di I livello in discipline artistiche, oltre ad un corso di perfezionamento post-lauream. Tra le varie esperienze lavorative è stata anche maschera di sala presso la Fondazione del Maggio Musicale Fiorentino, ruolo che ha ricoperto dal 2011 al 2015.

Stefania Gori, maturità scientifica e laureata con lode presso la Facoltà di Architettura dell’Università di Firenze, è insegnate di arte presso l’Istituto Comprensivo Fucecchio. Dal 2012 è iscritta all’Albo professionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori di Firenze e nel 2019 ha conseguito il Master universitario di I livello in "Discipline artistiche" presso l’Università per stranieri “Dante Alighieri” di Reggio Calabria. Dal 2011 al 2016 ha lavorato in diversi studi di architettura prima di intraprendere la carriera di insegnante di sostegno e di arte presso le scuole secondarie di primo grado del Circondario Empolese Valdelsa.

