Scossa di terremoto di magnitudo 3.8 all'alba sull'Appennino, avvertita anche in Toscana

E' stata avvertita anche in Toscana la scossa di terremoto che all'alba ha interessato l'Appenninno bolognese. I sismografi dell'INGV hanno rilevato infatti una scossa di 3.8 di magnitudo con epicentro nel comune di Alto Rene Terme, tra Porretta e Castel di Casio con una profondità di 55 chilometri. L'epicentro è al confine con la Toscana, non distante da Sambuca Terme. Il comune toscano dista da quello emiliano appena 5 km. La scossa è stata registrata intorno alle 5.08. Sarebbe stata avvertita anche in altre zone delle Toscana, in particolare nel Pistoiese e nel Mugello. Al momento non si registrano danni a cose o persone.

