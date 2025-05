Spegne 100 candeline la signora Rosalba Ceselli: l’omaggio e gli auguri del sindaco di Livorno

Compie 100 anni la signora Rosalba Ceselli. Rosalba è nata a Livorno il 4 maggio 1925. Dopo il matrimonio ha vissuto alcuni anni a Milano dove il marito si era dovuto trasferire per motivi di lavoro. Nonostante il diploma di maestra, ha però sempre preferito fare la casalinga, dedicandosi alla casa e alla cura del marito e dei due figli. Bravissima cuoca, si è destreggiata tra i fornelli fino a pochi anni fa. A questa passione ha sempre unito quella per la lettura. Ancora molto lucida, nonna Rosalba festeggerà questo significativo compleanno attorniata dall’affetto dei suoi familiari. Per questo importante compleanno il sindaco Luca Salvetti le ha fatto recapitare un omaggio floreale con gli auguri della città.

Fonte: Comune di Livorno - Ufficio Stampa