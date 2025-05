"Un Calcio per Tutti", al via gli allenamenti di calcio adattato e integrato a Barberino Tavarnelle

Dopo il successo riscontrato lo scorso anno con la partita di calcio adattato e integrato, sostenuta dalla partecipazione di centinaia di persone, il progetto di Barberino Tavarnelle "Un Calcio per Tutti!" diventa un percorso formativo, sportivo e sociale finalizzato all’integrazione. Il progetto di calcio adattato e integrato si radica nel territorio di Barberino Tavarnelle in forma sperimentale con la creazione di un nuovo gruppo di bambini e ragazzi di età compresa tra i 6 e i 14 anni diversamente abili. Sono iniziati da qualche settimana gli allenamenti negli spazi messi a disposizione dal Comune, in particolare nel campo da calcio di San Donato in Poggio, condotti dagli allenatori della Società sportiva San Donato Tavarnelle, adeguatamente formati per questo tipo di attività.

L’obiettivo è quello di promuovere il calcio come strumento di integrazione e occasioni di benessere e divertimento agli atleti e alle atlete e alle loro famiglie, oltre a stimolare l’autonomia dei partecipanti e favorire la coscienza e lo sviluppo delle potenzialità relazionali e fisiche legate al movimento. "Un’importante opportunità per la comunità sportiva e non solo - dicono il sindaco David Baroncelli e Andrea Bacci, presidente del San Donato Tavarnelle – che invita a fare rete e investire concretamente nell’interazione tra normodotati e diversamente abili nel segno della cultura sportiva". Il progetto di calcio adattato e integrato, ideato dall'associazione onlus "Un Calcio per Tutti", è realizzato in collaborazione con il Comune di Barberino Tavarnelle e A.S.D. San Donato Tavarnelle.

Fonte: Ufficio Stampa Associato del Chianti Fiorentino

