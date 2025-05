Viaggio della Memoria, il sindaco nei luoghi della deportazione per ricordare gli empolesi scomparsi

Dal 7 al 12 maggio 2025 si terrà il Viaggio della Memoria a Mauthausen, che vedrà la partecipazione anche del Comune di Empoli nella persona del sindaco Alessio Mantellassi, accompagnato dal consigliere comunale con delega alla Cultura della Memoria e dal gonfaloniere, a supporto del Gonfalone civico che è stato richiesto per alcune cerimonie istituzionali e internazionali che si terranno in quei giorni a Gusen

Il sindaco ha raccontato che già durante i 5 anni da presidente del Consiglio comunale e come presidente Aned Empolese Valdelsa ha avuto modo di visitare i luoghi della memoria ma farlo quest'anno, durante un anniversario come quello degli 80 anni dalla Liberazione, assume un significato ancora più importante. Sarà il modo per contraccambiare la visita del sindaco di Sankt Georgen Andreas Dernti, giunto lo scorso 8 marzo nell'anniversario della deportazione dei 55 cittadini e lavoratori empolesi, per visitare la cittadina nel solco della memoria e portare gli omaggi al popolo austriaco con cui siamo gemellati da decenni. Il sindaco ricorda anche come in questi giorni sia stato pubblicato anche il sito Pietre della Memoria (https://pietre-memoria.comune.empoli.fi.it/), che contiene la storia e le immagini di tutti i deportati empolesi a cui è stata dedicata una pietra d'inciampo

L’iniziativa rientra nell’ampia programmazione del progetto comunale ‘Investire in democrazia’.

IL PROGRAMMA - La prima tappa, il giorno dopo la partenza, sarà quella del Castello di Hartheim, con una cerimonia commemorativa nel cortile del Castello. Il 9 maggio si terrà la visita guidata al campo di Mauthausen, alla cava “Wiener Graben” e salita della “Scala della Morte”. Il sindaco e il consigliere terranno una breve commemorazione al Monumento Italiano. A seguire la delegazione farà visita a Sankt Georgen an Der Gusen, con l'inizio del Meeting Giovani e l'incontro con il sindaco della città austriaca gemellata con Empoli. Sabato si terrà la visita per il sottocampo di Ebensee dove si svolgerà la cerimonia con deposizione della corona in ricordo dei caduti dell’Empolese Valdelsa. Al termine, la visita delle Gallerie accompagnata dai volontari ANED. Il gruppo si sposterà a Gusen per partecipare alla cerimonia internazionale di commemorazione. L'11 maggio sarà dedicato a Mauthausen, per l'80esimo anniversario della liberazione del campo. Il giorno del ritorno, lunedì 12, sarà l'occasione per fare tappa alla Risiera di San Sabba, altro campo di concentramento nazista in territorio triestino.

EMPOLI E I DEPORTATI DI MAUTHAUSEN - Una data tragica per Empoli fu l’8 marzo 1944, il giorno in cui 55 cittadini e lavoratori empolesi furono deportati nei campi di sterminio. Vennero arrestate tra Empoli e negli altri comuni limitrofi 117 persone, strappate dalle proprie famiglie e trasferite nel campo di concentramento di Mauthausen dove arrivarono l’11 marzo del ’44. In pochi riuscirono a tornare a casa. Molti morirono nei sottocampi di Gusen, Ebensee e nel castello di Hartheim

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa

