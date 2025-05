Bimba di 18 mesi accarezza cane che reagisce e la ferisce: accade a Fucecchio

Avrebbe tentato di fare alcune carezze ad un cane, l'animale però ha reagito ferendo una bimba di 18 mesi che avrebbe anche sbattuto la testa cadendo. I fatti sarebbero avvenuti lo scorso primo maggio a Fucecchio intorno alle ore 9.30, in piazza Montanelli. A raccontare l'episodio è stato il padre della bimba sul gruppo Facebook Sei di Fucecchio se… facendo un appello alla cittadinanza per rintracciare il proprietario del cane che a suo dire si sarebbe allontanato senza preoccuparsi delle condizioni della bambina. La notizia è stata poi ripresa da alcuni quotidiani locali facendo un po' discutere.

Secondo il racconto del padre la piccola era con il nonno in piazza quando, alla vista del cane, regolarmente al guinzaglio, hanno chiesto al proprietario di poter accarezzare all'animale. Dopo la prima carezza, però, questo avrebbe reagito facendo cadere la piccola. Non è chiaro se il cane, cercando di allontanarla, abbia ferito la bambina con la zampa o con i denti, ma pare che non avesse intenzione di morderla. La piccola ha però riportato una ferita con perdita di sangue e il nonno l'ha portata alla vicina Misericordia per medicarla. Il padrone del cane si sarebbe quindi allontanato. I genitori avrebbero intenzionati a denunciare ai carabinieri l'accaduto.

