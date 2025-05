Controlli nel Pisano e nel Cuoio, 12 persone denunciate per alcol alla guida e droga

Nell'ultima settimana, i Carabinieri del Comando Provinciale di Pisa hanno denunciato dodici persone per guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di droghe. I controlli, effettuati in varie località della provincia, hanno rilevato numerosi casi di guida pericolosa, con tassi alcolemici elevati e diversi rifiuti di sottoporsi agli accertamenti previsti dalla legge. Le patenti sono state ritirate e i veicoli affidati a terzi o sequestrati.

Il primo intervento risale al 28 aprile a San Miniato, dove un uomo di 42 anni è stato fermato alla guida con un tasso alcolemico di 1.24 g/l, ben oltre il limite consentito. La patente è stata ritirata e il veicolo affidato a una persona di fiducia.

Nella notte del 29 aprile, a Pisa, i controlli si sono intensificati. Un uomo di 48 anni è stato denunciato per essersi rifiutato di sottoporsi al drug-test, dopo un pretest positivo alla cocaina. Nella stessa notte, un cittadino straniero di 39 anni, al volante di un autocarro, è stato trovato con un tasso alcolemico pari a 1.69 g/l. Sempre a Pisa, un altro 48enne si è sottratto al test preliminare per l’uso di sostanze stupefacenti, incorrendo nella stessa denuncia.

La notte successiva, ancora a Pisa, un uomo di 42 anni è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza (1.09 g/l) e per rifiuto dell’accertamento tossicologico dopo essere risultato positivo alla cocaina.

Singolare il caso verificatosi la mattina del 30 aprile, nuovamente a San Miniato: un uomo di 40 anni, che presentava sintomi evidenti da assunzione di stupefacenti, si è rifiutato di sottoporsi ai test. L’uomo aveva già precedentemente denunciato lo smarrimento della patente, dettaglio che aggrava ulteriormente la sua posizione.

Il 1° maggio, a Pisa, un giovane di 23 anni è stato sorpreso alla guida con un tasso alcolemico di 1.45 g/l. Nello stesso pomeriggio, a Ponteginori, un uomo di 55 anni ha rifiutato sia il test alcolemico che quello tossicologico dopo aver urtato un motociclo in sosta, manifestando chiari segni di alterazione. In serata, a Guardistallo, una donna di 45 anni è risultata positiva all’alcoltest con un valore di 1.58 g/l, dopo aver tamponato un’auto parcheggiata.

I controlli sono proseguiti anche nella notte tra l’1 e il 2 maggio: a Pisa, una donna di 59 anni e un ragazzo di 20 anni sono stati fermati alla guida in stato di ebbrezza, con tassi rispettivamente di 1.49 g/l e 1.13 g/l. La mattina del 2 maggio, a Calci, un giovane di 27 anni è stato trovato con un valore di 1.07 g/l.

Notizie correlate