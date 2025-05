Incendio doloso a Prato nella notte: danneggiata la facciata della biblioteca del museo Pecci

Un incendio di natura dolosa è scoppiato nella notte del 3 maggio a Prato, intorno alle 23:50, all’interno di un cantiere edile in via della Repubblica. Il rogo, appiccato sotto un porticato nel complesso che ospita anche la biblioteca del museo Pecci, ha causato danni alla facciata dell’edificio, annerita dai fumi. Non si registrano feriti.

Le fiamme sono state domate dai vigili del fuoco. Le indagini, avviate dalla procura con l’aiuto della polizia di Stato, dei vigili del fuoco e della polizia municipale, sono in corso per accertare il movente e individuare i responsabili. Sul posto sono stati trovati indizi utili alle indagini.