La Timenet Empoli si impone su Il Bisonte e si qualifica ai playoff regionali

La Timenet Empoli Pallavolo non ha deluso i suoi numerosi tifosi che ieri sera hanno riempito il PalAarmini per sostenerla nell’ultima sfida in casa della regular season del Campionato Regionale di Serie C. Le tigri, scese in campo contro Il Bisonte Volley Company di Firenze, hanno infatti conquistato la vittoria netta per 3-0 in poco più di un’ora di gioco con i parziali di 25-13, 25-13, 27-25 e quindi i preziosi punti che ne hanno consentito la qualificazione ai playoff per il passaggio in Serie B2.

“Questo risultato è una grande soddisfazione per l’Empoli Pallavolo – dichiara il Presidente della società giallonera, Antonio Genova – e devo dire che le nostre ragazze si sono impegnate molto sin dal primo giorno per il raggiungimento di un traguardo così importante. Adesso inizia il periodo più impegnativo per centrare quello che è il nostro comune obiettivo e in questo senso ci adopereremo tutti, dalle atlete allo staff tecnico e medico, con il prezioso supporto dei tifosi che come sono stati presenti in gran numero al PalAramini seguiranno la Timenet Empoli Pallavolo anche in trasferta. Il ringraziamento è corale ed è esteso anche ai nostri sponsor che ci sostengono con fiducia”.



Il pubblico giallonero non ha mai fatto mancare la sua vicinanza alle atlete, soprattutto sul campo dell’amato palazzetto di viale delle Olimpiadi che, anche ieri sera, era gremito di spettatori con una larga partecipazione delle allieve del settore giovanile dell’Empoli Pallavolo. Particolarmente soddisfatto l’allenatore della prima squadra, Marco Dani, che tira le somme di un anno sportivo molto impegnativo.

“Sono davvero contento – commenta coach Dani – è stato un Campionato molto lungo e articolato, con quindici squadre di tutto rispetto e il grande risultato raggiunto è frutto di un duro lavoro da parte di una formazione che ha dimostrato una certa costanza per tutta la durata del torneo. Certamente anche noi abbiamo avuto momenti di calo fisiologico ma se siamo riusciti ad arrivare in vetta alla classifica e a restarci è grazie ad una certa costanza e determinazione che non possono che fare piacere. Il traguardo di oggi è per noi un punto di partenza dal momento che, con i playoff, è come se iniziasse un nuovo Campionato e dunque occorre impegnarsi ancora di più per costruire questa seconda fase. Le ragazze dovranno metterci la stessa volontà dimostrata sino ad oggi, prestando attenzione anche ai minimi particolari, per ottenere l’obiettivo che ci siamo prefissati”.

In occasione del match contro Il Bisonte, coach Dani ha schierato anche le atlete più giovani della Timenet favorendo un certo turnover per consentire anche alle titolari di riprendersi dopo i recuperi e le partite serrate degli ultimi giorni. Il match è stato a senso unico nel primo set con le tigri subito in azione per prendere un vantaggio crescente e il tecnico fiorentino Carlo Maria Mitti che invano ha chiesto il time out sull’8-2 e poi sul raddoppio del 15-7 senza arrestare l’avanzata giallonera vincente per 25-13. Il copione si è ripetuto nel parziale successivo, anche se a distanza più ravvicinata, tanto che stavolta è toccato al tecnico giallonero chiamare il break per incoraggiare le sue ragazze a vincere di nuovo 25-13. Nel terzo set le giovani rivali fiorentine hanno approfittato del cambio di linea e di qualche concessione di troppo nella metà campo empolese arrivando al 14-17 e al pericoloso pareggio a quota 19 e soprattutto 25 punti. La determinazione della Timenet ha però avuto la meglio strappando la vittoria finale per 27-25.

L’ultima partita della 30° giornata di Campionato è dietro l’angolo e le giallonere, tuttora capolista con 71 punti, giocheranno in trasferta a Colle Val d’Elsa sabato 10 maggio alle ore 18.00 contro G.E. Pietro Larghi Volley, attualmente al sesto posto con 46 punti. La Timenet Empoli Pallavolo è comunque già classificata per i playoff insieme ad Astra Chiusure Lampo di Bagno a Ripoli a quota provvisoria di 69 punti. Sarà dunque una giornata cruciale per stabilire gli abbinamenti delle gare dei playoff che in Toscana prevedono le sfide andata/ritorno tra le prime due classificate e le seconde due classificate dei gironi A e B del Campionato Regionale. La vincitrice delle gare tra le prime due classificate accederà alla Serie B2 mentre sarà il match tra la sconfitta delle prime due e la vincitrice delle gare tra le seconde a determinare quale sarà l’altra squadra promossa nella categoria superiore.

TABELLINO PARZIALI: 25-13;25-13;27-25. I ARBITRO: Luca Meini. TIMENET EMPOLI PALLAVOLO: Buggiani (Capitano, 2) Mazzini (2), Francini (11), Mancuso (6), Benvenuti (11), Donati (13), Tellini (L1), Tagliavia, Caggiano (L2), Lucchesi, Giraldi, Salvestrini, Tognetti. IL BISONTE VOLLEY COMPANY: Frosecchi (Capitano, L1), Basegni, Battaiola, Fabbri, Rutinelli, Siano, Gori, Lafratta, Magi, Lucarelli, Quercioli, Ciotoli (n.e.), Rossi (L2, n.e).

Fonte: Ufficio Stampa Empoli Pallavolo