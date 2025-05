L’Abc Solettificio Manetti cade a Collegno nell’ultima giornata della seconda fase di B Interregionale

Un’Abc Solettificio Manetti che ha in mano la chiave per portare a casa la sfida, ma non riesce ad andare a prendersela. A Collegno si chiude con l’amaro in bocca la regular season gialloblu, con i ragazzi di Samuele Manetti che si lasciano scappare i due punti chiudendo sul 99-91 lo scontro diretto. Una sconfitta che, in attesa dell’ufficialità della classifica finale da parte dell’ufficio gare, renderà ancor più complesso il cammino castellano nella lotteria playout.

In una gara caratterizzata da una grande intensità offensiva, la chiave di volta sono stati gli errori nelle retrovie, ma non solo. Un’Abc alla quale, più di una volta, è mancato il mordente per provare ad azzannare la sfida, restando così in balia della verve locale che, nei possessi finali, ha deciso i giochi.

LA CRONACA

Quintetti

Collegno: Obase, Bossola, Tarditi, De Bartolomeo, Castellino

Abc: Ciano, Gutierrz, Corbinelli, Azzano, Nnabuife

Ottimo approccio per l’Abc che, guidata dalle triple di un ritrovato Corbinelli, tocca il +6 dopo cinque giri di cronometro (8-14). Dal primo time out del match, però, rientra più spavalda Collegno che ricuce con Obase e Castellino fino ad impattare a quota 14. Tarditi, in contropiede, suggella un parziale di 8-0 per il primo vantaggio locale che costringe coach Manetti a fermare il gioco sul 16-14. Al rientro sono le disattenzioni gialloblu che permettono alla squadra di casa di allungare fino al 28-22 su cui si va al primo riposo.

Si riparte con la tripla di Grillo, cui replica Milone che punisce a ripetizione la zona castellana infilando due bombe a distanza ravvicinata per la doppia cifra di vantaggio piemontese (37-24 al 12′). L’Abc alza l’intensità in difesa e gira l’inerzia: un gioco da tre punti di Gutierrez rompe gli indugi, Ciano e Azzano accorciano, finché la tripla di Corbinelli arriva a suggellare un contro break di 2-12: 39-36 al 17′. Ed è proprio il n.4 gialloblu a concretizzare la rimonta per la nuova parità a quota 43, ma De Bartolomeo dalla lunetta manda tutti all’intervallo sul 45-43.

Al rientro dagli spogliatoi l’Abc si lascia sorprendere dal nuovo allungo dei locali che, spinti da Tarditi, ristabiliscono tre possessi di vantaggio dopo tre giri di lancette (57-50). Azzano lima la forbice fino al -3, ma Collegno resta in controllo e Bossola infila il 61-54 su cui coach Manetti si rifugia nel time out. Gli errori castellani nelle retrovie permettono alla squadra di casa di insaccare punti facili ed inaugurano la fuga piemontese che vale il 76-66 alla terza sirena.

Un parziale di 0-5 a firma Ciano e Lazzeri dimezza lo svantaggio gialloblu all’inizio della quarta frazione, finché la tripla di Gutierrez riapre tutto: 76-74 dopo 90 secondi di gioco. Obakhabaye batte un colpo per la squadra di casa ma Gutierrez si scalda dall’arco e Corbinelli in contropiede ristabilisce il +1 gialloblu (78-79 al 34′). Il vantaggio castellano, però, viene immediatamente vanificato e Collegno allunga di nuovo fino al +6 (85-79). Ma proprio nel momento più difficile, tre triple di Lazzeri e Gutierrez suonano la carica per l’Abc ribaltando nuovamente l’inerzia: 85-88 con 150 secondi sul cronometro. Dopo la nuova parità a quota 88, però, Collegno si mostra più lucida nei possessi decisivi, andando a punire le disattenzioni difensive gialloblu. Così la bomba del +5 di De Bartolomeo fa partire i titoli di coda, poi i viaggi in lunetta fanno il resto.

COLLEGNO BASKET – ABC SOLETTIFICIO MANETTI 99-91

Collegno Basket: Obase 11, Bossola 16, Milone 6, Castellino 11, Tarditi 24, Quagliotto ne, Fracasso 5, Obakhabaye 5, Grillo 8, Marcato ne, Lo Buono, De Bartolomeo 13. All. Comazzi. Ass. Ancona, Di Gioia

Stats totali: 26/40 (65%) da due, 10/32 (31%) da tre, 17/28 (61%) ai liberi, 45 rimbalzi (16 off, 29 dif), 20 assist.

Abc Solettificio Manetti: Ciano 11, Lazzeri 5, Ticciati, Corbinelli 24, Fabrizzi ne, Marchetti ne, Azzano 14, Nnabuife 5, Cantini 2, Gutierrez 30. All. Manetti. Ass. Cantini, Ciampolini.

Stats totali: 19/41 (46%) da due, 14/33 (42%) da tre, 11/15 (73%) ai liberi, 37 rimbalzi (13 off, 24 dif), 23 assist.

Parziali: 28-22, 45-43 (17-21), 76-66 (31-23), 99-91 (23-25)

Arbitri: Rigon di Bellinzago Novarese, Velli di Fiorano Canavese.

Fonte: Abc Castelfiorentino / Basket Castelfiorentino / Gialloblu Castelfiorentino