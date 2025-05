Maltempo Toscana: scuole chiuse in vari comuni, a Firenze chiusi parchi e fermata tramvia

In vista del peggioramento delle condizioni meteo, la Regione Toscana si prepara ad affrontare una giornata di forte maltempo. Per sabato 4 maggio è stata diramata un’allerta arancione che ha portato all’adozione di misure precauzionali in diversi territori.

In particolare, le scuole resteranno chiuse in numerosi comuni della provincia di Massa Carrara, con particolare attenzione alla Lunigiana. Le amministrazioni comunali di Carrara, Aulla, Pontremoli, Bagnone, Fivizzano, Fosdinovo e Licciana Nardi hanno disposto la sospensione delle attività didattiche per garantire la sicurezza degli studenti e del personale scolastico.

Anche Firenze si organizza per fronteggiare il maltempo. Un’ordinanza firmata dal Comune stabilisce, dalle ore 8 alle 24 di sabato, la chiusura di tutti i parchi e giardini pubblici a accesso regolamentato. Inoltre, si invita la cittadinanza a non frequentare le aree verdi liberamente accessibili, a causa del rischio legato a forti raffiche di vento e precipitazioni intense.

Il provvedimento impone inoltre ai gestori di attività economiche che operano all’interno di giardini, parchi e aree verdi pubbliche di verificare e garantire le condizioni di sicurezza delle loro aree di competenza. È anche vietato lo svolgimento di mercatini, spettacoli itineranti, trattenimenti e qualsiasi attività all’aperto, comprese quelle organizzate con attrezzature mobili.

Come ulteriore misura di sicurezza, sarà sospesa la fermata “Cascine” della linea tramviaria T1 per l’intera giornata.

Le autorità invitano la popolazione a seguire con attenzione gli aggiornamenti ufficiali e a limitare gli spostamenti non strettamente necessari.

