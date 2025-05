Pioggia e vento in arrivo sulla Toscana, scatta allerta arancio

Una vasta saccatura sta per interessare la Toscana. In avvicinamento da Nord, in movimento verso Sud Ovest e il Mediterraneo occidentale, porterà un flusso umido e un generale aumento dell’instabilità inizialmente aree Nord-occidentali e poi su tutto il territorio regionale a partire dalla tarda serata di oggi, domenica 4 maggio, per tutta la giornata di domani, lunedì 5.

Nel pomeriggio di oggi sono previste precipitazioni isolate o sparse, in prevalenza di debole o al più moderata intensità. Dalla serata vi sarà invece un aumento dell’instabilità sull’intera Toscana con precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporalesco, più frequenti sulle zone interne Centro-settentrionali. Per questo la Sala Operativa della Regione Toscana ha emesso una allerta arancione per rischio idrogeologico e forti temporali nelle zone Settentrionali ed interne.

I temporali, anche di forte intensità, potranno risultare localmente stazionari, più probabilmente tra le province di Firenze, Siena e Arezzo. Possibili forti colpi di vento e grandinate.

Per il vento, oggi e domani possibili raffiche di libeccio fino a 50-70 chilometri orari sui versanti emiliano e romagnolo dell’Appennino. Dalla sera di oggi, per tutto domani, lunedì 5, mare molto mosso sull’Arcipelago a Nord di Capraia.

Fonte: Regione Toscana