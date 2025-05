Nerazzurri da sogno: il Pisa è promosso in Serie A dopo più di trent'anni

Una sconfitta che ha il sapore di festa, il sogno si è realizzato. Il Pisa è tornato in Serie A dopo trentaquattro anni e lo ha fatto con qualche turno di anticipo. Dopo un campionato di Serie B giocato alla grande, la promozione ufficiale è arrivata oggi nella gara contro il Bari, nonostante la sconfitta per 1-0. Decisiva è stata la vittoria della Reggiana contro La Spezia.

Le foto della festa

È il coronamento di un sogno per la squadra e la città, che aspettava questo ritorno dal lontano 1991, dall'era felice di Romeo Anconetani. Per le strade di Pisa e della provincia è già festa grandissima per un traguardo quasi insperato ma che è diventato realtà grazie anche a mister Filippo Inzaghi.

Tra l'ultima annata in A e questa, il Pisa ha cambiato proprietà più volte e in ben due occasioni è stato costretto a ripartire dai dilettanti dopo un fallimento. Dopo gli anni con Van Basten, Maradona, Matthaus e Platini, ecco che il Pisa può tornare a giocare a San Siro e all'Olimpico.

