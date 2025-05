Giochi, formazione, divertimento: al Centro*Empoli c'è 'Pompieropoli' con Marshall dei Paw Patrol

Centro*Empoli ospita “Pompieropoli”: tre giorni di giochi, formazione e divertimento con i Vigili del Fuoco e MARSHALL dei Paw Patrol.

Dal 9 all’11 maggio 2025, il Centro*Empoli si prepara ad accogliere la manifestazione “Pompieropoli”, un evento pensato per i più piccoli ma capace di coinvolgere tutta la famiglia. L’iniziativa, realizzata in collaborazione con l’Associazione Nazionale Vigili del Fuoco del Corpo Nazionale – ONLUS e l’Associazione ONLUS Gruppo Storico Vigili del Fuoco di Firenze, animerà il centro commerciale con un ricco programma di attività ludiche e educative, pensate per avvicinare bambini e adulti al mondo dei Vigili del Fuoco.

Durante le tre giornate, i giovani visitatori avranno l’opportunità di trasformarsi in veri e propri “pompieri cadetti”: indossare la divisa, affrontare percorsi ad ostacoli, domare finti incendi e partecipare a esercitazioni che simulano le azioni svolte quotidianamente dai Vigili del Fuoco. Un modo coinvolgente e divertente per imparare, fin da piccoli, i valori della sicurezza, del coraggio e della solidarietà.

Tra le attività previste, non mancheranno i gonfiabili tematici, una parete da arrampicata accessibile in tutta sicurezza e l’esposizione di mezzi storici del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, per un viaggio affascinante nella storia del servizio antincendio. Ogni bambino potrà cimentarsi nelle varie prove sotto la guida attenta di volontari esperti, vivendo un’esperienza immersiva e educativa al tempo stesso.

L’obiettivo dell’evento non è solo offrire un’occasione di spensierato intrattenimento, ma anche avvicinare grandi e piccini a una realtà professionale da sempre simbolo di eroismo e dedizione. I Vigili del Fuoco, infatti, rappresentano per molti un modello di coraggio e altruismo: questa iniziativa vuole celebrare quel sentimento di ammirazione che, dall’infanzia all’età adulta, li accompagna nel cuore dei cittadini. Allo stesso tempo, “Pompieropoli” si propone come un importante momento di formazione sulla prevenzione e sulla cultura della sicurezza, il tutto attraverso il gioco e l’interazione diretta.

Uno dei momenti più attesi sarà l’arrivo di un ospite d’eccezione: Marshall, il celebre cucciolo pompiere della squadra dei PAW Patrol, sarà presente nella giornata di domenica 11 maggio per intrattenere i bambini, scattare foto e condividere sorrisi con i suoi piccoli fan. Un’occasione imperdibile per le famiglie, che potranno vivere una giornata ricca di emozioni e partecipazione.

L’iniziativa è gratuita e aperta a tutti, e si inserisce nel più ampio impegno del Centro*Empoli nel promuovere attività che rafforzino il legame con il territorio, favoriscano la socializzazione e diffondano valori importanti attraverso esperienze coinvolgenti. In questo senso, “Pompieropoli” rappresenta un esempio virtuoso di collaborazione tra enti, associazioni e comunità locale.

Per conoscere gli orari dettagliati e le modalità di partecipazione, è possibile consultare il sito ufficiale del Centro*Empoli e i canali social del centro, costantemente aggiornati con tutte le informazioni utili. Un appuntamento da non perdere, per unire gioco, formazione e passione in un’esperienza che resterà impressa nei ricordi di grandi e piccini.

Via Raffaello Sanzio, 199

Empoli (FI)