Abc Castelfiorentino, tutti i risultati delle squadre giovanili e minibasket

Ecco tutti i risultati delle squadre giovanili e minibasket scese in campo nel weekend.

UNDER 17 GOLD

Tornano a vincere i ragazzi di Cosimo Corbinelli, che al PalaGilardetti chiudono la pratica Basket Donoratico sul 66-62. Dopo un primo quarto in equilibrio, ed una seconda frazione a rincorrere (26-36 all’intervallo), i gialloblu girano l’inerzia al rientro dagli spogliatoi, alzando l’intensità in difesa e piazzando un break di 21-6 che vale il 47-42 alla terza sirena. Poi, nel botta e risposta finale, sono bravi ad indirizzare definitivamente la sfida.

Prossimo impegno sabato 10 maggio alle 16:30 sul parquet della Laurenziana.

Abc Castelfiorentino – Basket Donoratico 66-62

Tabellino: Baldi 2, Costantini 15, Rosi 14, Fedeli 4, Bufalini 11, Garbetti 14, Pagliai 5, Zampacavallo 1, Simoncini, Bini, Ciulli. All. Corbinelli.

Parziali: 12-14, 14-22, 21-6, 19-20

UNDER 15 GOLD

Sconfitta a Camaiore per i ragazzi di Eraldo Mazzuca, che cedono il passo al Vela Basket per 73-58. Ottimo l’approccio dei gialloblu, che dirigono uno scoppiettante primo quarto salvo poi assistere alla rimonta locale che vale il 37-39 a metà gara. Nella ripresa i padroni di casa mettono la testa avanti, prima di allungare con autorità nell’ultimo quarto che decide i giochi.

Mercoledì 7 maggio alle 18:30 al PalaGilardetti si ripropone il match contro il Vela per il recupero della terza giornata di andata.

Vela Basket – Abc Castelfiorentino 73-58

Tabellino: Pagliai 26, Pirrone 8, Bufalini 5, Bertelli 6, Giovannoni 3, Profeti 2, Paniccià 4, Di Carlo 4, Capocchini, Bianchi, Barnini, Capuana. All. Mazzuca.

Parziali: 20-27, 17-12, 13-8, 23-11

UNDER 13 REGIONALE

In casa della seconda della classe netta sconfitta per i ragazzi di Giovanni Corbinelli, che cadono 72-29 per mano del Basket Aretina. I gialloblu, pur rincorrendo già nel primo quarto, restano a contatto fino all’intervallo, andando negli spogliatoi sul 32-24. È la terza frazione, però, quella in cui Arezzo mette l’ipoteca, grazie ad un parziale di 27-3 che al 30′ inizia già a fare partire i titoli di coda. Così, l’ultimo quarto, serve soltanto a fissare il punteggio.

Prossimo impegno sabato 10 maggio alle 18 al PalaBetti contro Arno Rignano.

Basket Aretina – Abc Castelfiorentino 72-29

Sono scesi in campo: Costa, Sordi, Lisi, Marzuoli, Iori, Allegra, Bagnoli, Battaglia, Profeti, Galli, Scarscelli, Bargigli. All. Ciampolini.

Parziali: 17-9, 15-15, 27-3, 13-2

UNDER 15 FEMMINILE

Niente da fare per le ragazze di Alberto Ciampolini, che davanti al pubblico di casa si arrendono 25-65 al Gea Basketball. Le ospiti mettono subito le mani sulla sfida dando vita ad un primo quarto a senso unico (2-17). Nella seconda frazione la reazione castellana prova a metterci una pezza, ma un nuovo break al rientro dall’intervallo mette ben presto i due punti sulla via di Grosseto.

Prossimo impegno sabato 10 maggio alle 18 sul campo dell’Argentario.

Basket Castelfiorentino – Gea Basketball 25-65

Tabellino: Zenarti 2, Antognotti 10, Murati 2, Panzani 7, Montanelli 2, Fontanelli 2, Ciampolini, Mancini, Jahelezi N., Dainelli, Jahelezi S., Latini. All. Ciampolini.

Parziali: 2-17, 10-13, 7-17, 6-18

MINIBASKET

È stato un weekend all’insegna dei tornei quello del Minibasket gialloblu, che ha visto i gruppi Aquilotti 2014 e Gazzelle impegnati nel Kids Jam organizzato dal Basket Reggello, mentre gli Aquilotti 2015 sono stati ospiti della Sancat Basket nel Memorial Tommasino Bacciotti.

Il Kids Jam si è chiuso con uno splendido primo posto per gli Aquilotti 2014 di Daniele Bagnoli e Federico Lombardi, protagonisti di un percorso netto culminato con la vittoria nella finalissima contro il Pino Firenze. Dopo aver vinto il girone di qualificazione contro Terranuova Basket, Basket Reggello B e Basket Cerretese, i gialloblu hanno conquistato la semifinale ai danni dell’Union Prato, vittoria che ha permesso loro di volare in finale e aggiudicarsi la medaglia d’oro.

Ottavo posto, invece, per il neonato gruppo della Gazzelle di Gianni Lazzeretti, Nicol Banchelli e Sara Bellantoni, protagoniste comunque di una splendida tre giorni. Le gialloblu hanno chiuso al terzo posto il girone di qualificazione in cui hanno affrontato Virtus Luino, Ibr Rimini e Basket Sansepolcro, cedendo poi il passo al Cmb Valdarno in semifinale. Una sconfitta che è valsa l’approdo alla finalina 7/8 posto, persa ai punti per mano delle padrone di casa di Reggello.

Al Memorial Tommasino Bacciotti è arrivato infine un ottimo ottavo posto, su ben 32 squadre partecipanti, per gli Aquilotti 2015 di Roberto Allegra e Nicol Banchelli. Dopo aver chiuso al secondo posto il girone di qualificazione dietro ai padroni di casa della Sancat Bianca, grazie alle vittorie su Synergy Basket e Mba Bassano, i gialloblu si sono aggiudicati gli ottavi contro Prato Dragons. Più complessi i quarti e la semifinale, con una doppia battuta d’arresto giunta per mano di Pallacanestro Budrio e Folgore Fucecchio che ha condotto gli Aquilotti castellani alla finale 7/8 posto, poi vinta dalla Laurenziana.

Prossimi appuntamenti:

Esordienti: Bellaria Basket – Abc domenica 11/05 ore 11:30 (Pontedera)

Aquilotti Big Blu: Bulldogs Calenzano-Abc sabato 10/05 ore 11:30 (Calenzano)

Aquilotti Big Giallo: Pino Firenze-Abc sabato 10/05 ore 14 (Firenze)

Scoiattoli Big: torneo a Montespertoli sabato 10/05

Fonte: Abc Castelfiorentino / Basket Castelfiorentino / Gialloblu Castelfiorentino