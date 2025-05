Dieci fontanelli in tutta San Miniato: completata l'installazione

Completata l'installazione di 10 fontanelli comunali sparsi per il territorio di San Miniato. Dopo la gara per l'affidamento del servizio di gestione, la ditta aggiudicatrice, Sidea Italia, ha provveduto a sostituire le apparecchiature presenti in quasi tutte le frazioni (La Scala, La Serra, San Miniato, Ponte a Egola, San Donato, San Miniato Basso, Isola, Ponte a Elsa, Corazzano e San Romano) e adesso sono tutte in funzione. "Sono state smantellati i vecchi macchinari, ormai obsoleti, e sono stati sostituiti con nuove case dell'acqua all'avanguardia - spiegano il sindaco di San Miniato Simone Giglioli e l'assessore all'ambiente Marco Greco -. L'acqua naturale, microfiltrata, può essere refrigerata o a temperatura ambiente, e può essere erogata gratuitamente, mentre per l'acqua gassata è necessario dotarsi di AcquaCard, una tessera magnetica che ne consente l'approvvigionamento".

Per ottenere l'AcquaCard è necessario rivolgersi agli sportelli Urp/Anagrafe del Comune, a San Miniato Basso (via Aporti) e San Miniato (Palazzo comunale) in orario di apertura, al costo di 5 euro ciascuna (equivalente al credito disponibile), che permetterà di attingere l'acqua gassata al costo di 0,05 euro/litro. A credito esaurito basterà rivolgersi agli sportelli Urp/Anagrafe del Comune per fare la ricarica. L'acquisto delle card e delle ricariche si effettua soltanto con pagamenti elettronici (bancomat e carte di credito), in caso di smarrimento dell'AcquaCard, il credito residuo non potrà essere rimborsato. Ogni card è dotata di un numero di riconoscimento, un codice univoco che, al momento della consegna, sarà registrato e associato al nominativo del richiedente solo al fine di poterne consentire la restituzione, nel caso in cui la tessera smarrita venga riconsegnata agli sportelli comunali. Inoltre, su ogni apparecchio è disponibile un QR Code grazie al quale si potrà sapere lo stato di funzionamento dei vari fontanelli, senza rischiare di trovarli non funzionanti.

“Ogni apparecchio è dotato di un monitor dove verranno trasmesse, quasi in tempo reale, le performance ambientali prodotte (litri erogati, CO2 e plastica risparmiati, ecc..). Quello che chiediamo ai cittadini e alle cittadine è di rispettare alcune semplici regole per il corretto utilizzo degli apparecchi, come ad esempio non lavarsi le mani, bere o far bere animali direttamente dagli erogatori e non applicare prolunghe – spiegano ancora i due amministratori -. Grazie all’installazione di questi fontanelli vogliamo dare un contributo per combattere lo spreco e l’uso della plastica, fornendo un’acqua controllata; oltre al risparmio vogliamo anche diffondere un importante messaggio ecologico: la diminuzione dell’uso di bottiglie di plastica e quindi del volume dei rifiuti che smaltiamo e che purtroppo, spesso, finiscono nei nostri fiumi e da lì nei nostri mari. San Miniato è uno dei comuni che vanta il maggior numero di fontanelli, quasi uno per ogni territorio, perché vogliamo incentivarne l’utilizzo, un passaggio fondamentale per ridurre sprechi e inquinamento”.

