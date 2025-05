Alla Casa della Comunità Le Piagge due incontri gratuiti per chi assiste un anziano fragile

Torna lunedì 19 maggio “Nutrire con cura. Incontri per Caregiver di anziani fragili”, oggi al primo appuntamento (dalle 14.30 alle 16) presso la Casa della Comunità Le Piagge (via dell'Osteria, 18). I due appuntamenti gratuiti sono rivolti a chi assiste un anziano fragile, con la finalità di approfondire il ruolo dell’alimentazione nell’assistenza a persone anziane fragili, con particolare attenzione al rischio di malnutrizione, alla perdita di massa muscolare, alla disfagia e alla disidratazione. Gli incontri sono condotti da Elena Mugnaini della Dietetica Professionale dell’Azienda e dalla dietista borsista dell'Università di Firenze Diletta Buresta. Si parlerà di fabbisogni nutrizionali dell’anziano, strategie per pianificare e monitorare i pasti, consistenza degli alimenti e sicurezza del pasto, incremento dell’apporto calorico e proteico. Sarà l'occasione per condividere e confrontarsi sulle proprie esperienze in un ambiente accogliente e partecipativo guidati da personale sanitario esperto.

Con gli esperti sarà approfondita anche la relazione tra età geriatrica e aumentato rischio di malnutrizione, riduzione di massa muscolare e forza, difficoltà nella deglutizione e disidratazione. Importante per chi assiste un anziano fragile è anche conoscere i fabbisogni nutrizionali e di liquidi. Le dietiste spiegheranno le strategie adeguate a pianificare e monitorare l’alimentazione del familiare e a rendere un pasto sicuro. Potranno essere acquisite conoscenze sui metodi per aumentare l’apporto calorico e proteico dei pasti e modificare la consistenza degli alimenti. Tutto questo all’interno di un confronto con un gruppo, in un ambiente non giudicante.

L'iniziativa è promossa nell'ambito del progetto di sperimentazione dell'evoluzione da Casa della Salute a Casa della Comunità.

Fonte: Ausl Toscana Centro

