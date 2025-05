Anniversario liberazione di Mauthausen, Aned Firenze in partenza per il Viaggio della memoria 2025

“Sono passati ottant’anni dall’ingresso degli Alleati e dell’Armata Rossa nei lager nazisti – dichiara Lorenzo Tombelli, presidente ANED Firenze –, esattamente il 5 maggio 1945, le truppe americane entrarono nel complesso concentrazionario di Mauthausen, l'ultimo ad essere liberato”. Proprio perché fu l'ultimo, “la necessità di far conoscere le cause e le conseguenze della deportazione politica è diventato, da allora, un impegno costante che la nostra Associazione porta avanti per sensibilizzare l’opinione pubblica e per promuovere una cultura della memoria seria, consapevole e saldamente ancorata alla verità storica”. Pertanto, conclude Tombelli, “visitare i campi di sterminio significa assumersi una responsabilità: quella di difendere i valori antifascisti su cui si fonda la nostra Costituzione repubblicana”.

Come ogni anno, al termine di un percorso formativo iniziato nei mesi precedenti, giovedì 8 maggio una delegazione formata da studenti, insegnanti, amministratori e volontari partiranno per il Viaggio della memoria 2025 organizzato dalla Sezione fiorentina dell’ANED-Associazione Nazionale Ex Deportati nei campi nazisti.

La delegazione, composta da 4 pullman di studenti e studentesse delle scuole secondarie di primo grado, torna a visitare i Lager di Germania, Austria e Italia: quasi trecento partecipanti in rappresentanza di 21 comuni della provincia (Impruneta, Bagno a Ripoli, Sesto Fiorentino, Calenzano, Scandicci, Campi Bisenzio, Pelago, Rufina, Pontassieve, Dicomano, San Godenzo, Londa, Scarperia e San Piero, Barberino di Mugello, Barberino Tavarnelle, San Casciano Val di Pesa, Signa, Greve in Chianti, Lastra a Signa, Fiesole e Firenze), ai quali si aggiunge un pullman organizzato dalla Città Metropolitana di Firenze con gli studenti e le studentesse delle scuole superiori.

Cinque giorni in pellegrinaggio per visitare i campi di Dachau, Ebensee, Mauthausen, Gusen e la Risiera di San Sabba a Trieste, oltre al Castello di Hartheim, quest’ultimo utilizzato dal regime come centro di eutanasia per portare avanti l’operazione T4, volta allo sterminio dei disabili. Inoltre, domenica 11 maggio la delegazione prenderà parte alla cerimonia internazionale in occasione del 80° anniversario della Liberazione del Campo di Mauthausen e, al termine della mattinata, il Sindaco di Mauthausen Thomas Punkenhofer incontrerà la Sindaca del Comune di Firenze Sara Funaro, in ricordo del Patto di Fratellanza che unisce le due Città siglato nel 2009.

Il Pellegrinaggio sarà guidato dai volontari della Sezione ANED di Firenze, ossia dal presidente Lorenzo Tombelli, dai vicepresidenti Alessio Ducci e Tiziano Lanzini, e dai consiglieri Riccardo Pierini, Emma Bertini, Laura Giolli, Giulia Romagnoli, Carla Brotini, Tamara Tagliaferri, Luigi Dionisio, Paola Caridi. Sul pullman organizzato in collaborazione con la Città Metropolitana di Firenze sarà presente il consigliere Sasha Volpi e il direttore dell’Istituto Storico Toscano della Resistenza e dell’Età contemporanea Matteo Mazzoni.

Infine, anche quest’anno ANED ringrazia Unicoop.Firenze e la Fondazione Il Cuore si scioglie che, attraverso un contributo, hanno permesso agli studenti del Liceo artistico di Porta Romana di realizzare un disegno che è stato stampato sulla maglietta che verrà consegnata insieme al nostro fazzoletto a tutti i partecipanti.

