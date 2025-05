Arte, cultura, inclusione: a Montelupo il Festival Ipotetico

Il Festival Ipotetico torna con la sua terza edizione dal 9 all'11 maggio 2025 a Montelupo Fiorentino, che diventerà il palcoscenico di tre giorni intensi di arte, musica, cultura e inclusione. Un evento unico nel suo genere, organizzato da Spazio Ipotetico che promette di coinvolgere e ispirare la comunità locale e i partecipanti provenienti da tutta Italia. Dopo il successo delle passate edizioni, il Festival Ipotetico si conferma come un invito a esplorare nuovi orizzonti creativi e a riflettere sul rapporto tra arte e disabilità attraverso performance artistiche, workshop, conferenze, e laboratori.

Il festival si aprirà il 9 maggio nel centro storico di Montelupo, che farà da cornice all’inaugurazione della mostra installazione “La leggerezza in volo” a cura del centro diurno Arco in cielo, seguita dallo spettacolo di danza “Sospesi” a cura dell’associazione Danzabilmente da La Spezia, presenti al festival sin dalla prima edizione. I giorni successivi, il 10 e l'11 maggio, saranno dedicati ad attività che vanno dai laboratori di circo, danza, teatro e bolle di sapone, livepainting, a spettacoli clown, di circo teatro e di danza, alla presentazione di Iacopo Melio del suo ultimo libro “Ma i disabili fanno sesso?”. Un'opportunità unica per entrare in contatto con persone e realtà del settore e partecipare a dialoghi stimolanti sui temi della disabilità dell'arte e dell’accessibilità in un'ottica antiabilista.

Il festival promuove l’inclusività e l’accessibilità, offrendo attività e spettacoli completamente gratuiti e fruibili da un pubblico di tutte le età, tutte le motricità e tutti i linguaggi. Il Festival Ipotetico è patrocinato dal Comune di Montelupo e si avvale del sostegno delle tante associazioni che credono nel valore dell’arte come strumento di inclusione e motore di cambiamento.

Per informazioni sul programma completo, è possibile visitare il sito ufficiale dell’associazione https://spazioipotetico.com/iii-festival-ipotetico/ o contattare l’organizzazione via email all’indirizzo spazioipotetico@gmail.com

