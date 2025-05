Bonus Sociale Idrico Integrativo, come richiederlo nell'Empolese Valdelsa

Bonus Sociale Idrico Integrativo, fino al 22 maggio i residenti che ricadono nei Comuni della Società della Salute Empolese Valdarno Valdelsa possono presentare domanda per ottenere l’agevolazione. La domanda va compilata unicamente sui moduli appositamente predisposti dalla Società della Salute, e riguarda unicamente l’abitazione di residenza.

Le istanze, debitamente sottoscritte, dovranno essere corredate da tutta la necessaria e idonea documentazione ed essere presentate presso gli Sportelli Sociali per i Comuni dell'Unione dei Comuni Circondario Empolese Valdelsa e presso i Punti Informativi Unitari per i Comuni del Valdarno Inferiore (gli orari di apertura sono consultabili sul sito www.sdsempolesevaldarnovaldelsa.it).

Sarà possibile anche trasmettere la domanda al seguente indirizzo pec della Società della Salute Empolese Valdarno Valdelsa: sdsempolesevaldarnovaldelsa@pec.it. Con riferimento a tale sistema di trasmissione, si precisa che la domanda verrà accettata soltanto in caso di identificazione e corrispondenza dell'autore della domanda con il soggetto identificato con le credenziali PEC, ovvero in caso di sottoscrizione della domanda mediante la firma digitale. L'Ente, qualora l'istanza di ammissione alla selezione sia pervenuta tramite PEC è autorizzata ad utilizzare per ogni comunicazione nei confronti del partecipante al bando, il medesimo mezzo con piena efficacia e garanzia di conoscibilità delle comunicazioni e documenti trasmessi.

Le domande presentate con modalità diverse rispetto a quelle sopra indicate, non saranno prese in considerazione. Le agevolazioni, definite dalla Società della Salute Empolese Valdarno Valdelsa verranno erogate in bolletta agli utenti beneficiari da parte del Gestore, Acque spa. In caso di beneficiari afferenti ad utenze indirette l'agevolazione potrà essere erogata attraverso deduzioni nelle bollette intestate all'utenza aggregata o in caso non risulti la morosità dell’utenza indiretta nei confronti del Condominio, anche tramite rimessa diretta.

Fonte: Ufficio stampa