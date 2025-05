Al via la campagna 730 al Caf di Confesercenti Valdera - Cuoio e Val di Cecina

È ufficialmente iniziata la campagna per la dichiarazione dei redditi 730 presso il CAF di Confesercenti Valdera-Cuoio e Val di Cecina.

La nostra consulente Giulia Dami è a disposizione dei cittadini per offrire assistenza e supporto professionale nella compilazione della dichiarazione dei redditi. Potete trovarla presso gli uffici Confesercenti di Pontedera, Volterra e Pomarance.

Per prenotare un appuntamento o ricevere maggiori informazioni è possibile contattare il numero 0587 460624 oppure scrivere all’indirizzo email g.dami@confesercentitoscana.it.

