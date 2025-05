Cane bloccato in un dirupo, salvataggio dei vigili del fuoco in Mugello

Tratto in salvo questa sera un cane in difficoltà nelle campagne del Mugello. È successo a Dicomano dove, dopo le 20, sono intervenuti i vigili del fuoco di Borgo San Lorenzo in aiuto al pastore tedesco finito in un dirupo. Rimasto bloccato, il proprietario non riusciva a recuperare l'animale anche a causa del terreno bagnato. Raggiunto il luogo la squadra ha effettuato degli ancoraggi al veicolo del proprietario, calandosi e raggiungendo in sicurezza il cane. Imbracato e recuperato è stato infine consegnato al padrone.

