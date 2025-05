Casa Toscana: al via a Dubai il corso di formazione per i migliori neolaureati toscani

Primo giorno di scuola a Dubai per gli undici studenti toscani neolaureati vincitori del bando del Consiglio regionale che gli offre un programma di formazione presso ‘Casa della Toscana’ dal 5 al 9 maggio.

A guidare la delegazione dell’Assemblea legislativa arrivata negli emirati il vicepresidente di maggioranza Stefano Scaramelli: “Oggi parte un progetto lungimirante, ideato sette mesi fa: coinvolgere i giovani toscani più meritevoli in un percorso di alta formazione in un luogo che offre occasioni e in cui nascono professionalità, anche nuove. Il mondo sta cambiando rapidamente, adesso come non mai è importante esplorare e aprire la Toscana ai nuovi mercati”. Con Stefano Scaramelli il vicepresidente che rappresenta la minoranza Marco Landi il consigliere segretario dell'Ufficio di Presidenza Diego Petrucci e il consigliere regionale Mario Puppa. Il presidente del Consiglio regionale, Antonio Mazzeo, ha inviato il suo saluto con un video messaggio.

L’iniziativa fa parte del progetto ‘Casa della Toscana e formazione studenti a Dubai’ realizzato insieme all’Associazione Italiacamp, negli spazi del Dubai Hub for Made in Italy gestiti da Italiacamp EMEA. Il progetto si inserisce nell’ambito della legge “Interventi del Consiglio regionale per la realizzazione delle finalità statutarie in materia di diritti della persona e di promozione dell’identità territoriale” e prevede oggi pomeriggio (5 maggio) l’inaugurazione ufficiale di Casa Toscana.

Luigi Mazza, direttore generale Associazione Italiacamp: “Il progetto Casa Toscana conferma l’impegno dell’organizzazione verso l’internazionalizzazione anche con l’obiettivo di orientare i giovani del nostro Paese a contesti globali e ricchi di opportunità.”

Le attività di formazione presso la ‘Casa della Toscana’ a Dubai si concluderanno venerdì 9 maggio con la visita al Museo del Futuro. Le sessioni saranno tenute da docenti esperti di economia e mercato, prevalentemente in lingua inglese, e vedranno alternarsi lezioni e momenti di apprendimento interattivo, sia presso l’hub, sia in visite di studio presso aziende ed enti specializzati, grazie al coinvolgimento di imprenditori e professionisti locali. Il programma include l’approfondimento di materie quali: business development, investimenti, economia sostenibile, industria 4.0 e cyber sicurezza. I partecipanti esploreranno, inoltre, il quadro istituzionale degli Emirati Arabi Uniti e gli aspetti legali e normativi che regolano le pratiche commerciali regionali ed internazionali. Particolare attenzione sarà data al diritto societario emiratino, ai contratti internazionali, agli accordi commerciali, alle joint-venture, alla fiscalità e alla cooperazione internazionale. Soggetto attuatore della formazione è Italiacamp, impegnata nella promozione dell’innovazione sociale e nella valorizzazione del know-how professionale, attraverso progetti di formazione in Italia e all’estero, che persegue l’obiettivo di connettere istituzioni, imprese e giovani in contesti ad alto potenziale.

