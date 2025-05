A Castelfiorentino 'Agricola' miete consensi: "Tante preziose conferme"

“Un successo per il settore agroalimentare del nostro territorio, una occasione in più per ristabilire un contatto forte con la natura”. Sono le prime impressioni a caldo dell’Assessore all’Agricoltura, Federico Nunziata, che ha tracciato un bilancio dell’ultima edizione di “Agricola”, manifestazione dell’agroalimentare dell’Empolese Valdelsa che si è tenuta sabato e domenica a Castelfiorentino.

Una edizione, anche quest’anno molto partecipata, a partire dal sabato pomeriggio, con la consegna ai bambini dei diplomi per il progetto “L’Orto in cassetta”. Una festa che si è confermata anche quest’anno una vetrina preziosa per i prodotti tipici di eccellenza dell’intera area, ma anche un’opportunità per valorizzare i progetti educativi adottati nelle scuole allo scopo di trasmettere i “saperi” e i “piccoli segreti” della coltivazione alle nuove generazioni, fondamentali per formare dei futuri cittadini consapevoli e rispettosi della terra, della natura e della sua biodiversità. Il riferimento corre appunto per l”Orto in cassetta”, un progetto che grazie all’Associazione Agricoltori di Castelfiorentino risulta sempre più apprezzato dai piccoli studenti dell’Istituto Comprensivo. Quest'anno l'esperienza "sul campo" è stata portata a chiusura; infatti i prodotti ottenuti dalla coltivazione sono stati poi consumati dai ragazzi all’interno della mensa scolastica.

Oltre al mercato dei prodotti tipici (dai formaggi al miele, dagli ortaggi ai salumi, ecc…) e alla presenza ormai collaudata del settore florovivaistico, “Agricola” ha riproposto anche quest’anno gli antichi mestieri e la dimostrazione dei lavori di campagna, come il “vaporino”, che quest’anno compie 100 anni, restaurato e impiegato domenica dall’associazione agricoltori per una dimostrazione della mietitura a fermo. Ancora, molto apprezzate la macchina per la tostatura delle arachidi, l’esposizione degli animali da fattoria (dalla mucca chianina alle caprette, dai cavalli agli alpaca), la riuscitissima esperienza di riconoscimento delle erbe commestibili, che ha registrato il tutto esaurito. Durante la festa sono stati consegnate anche delle targhe di riconoscimento a Don Alessandro Lombardi per il sostegno e che dopo tanti anni lascia la parrocchia di Santa Verdiana e Adonella Cinci per il contributo che ha dato in passato alla crescita della manifestazione.

“Sono molto contento per il successo di questa 19° edizione – sottolinea l’Assessore all’Agricoltura, Federico Nunziata – che ha registrato preziose conferme, come l’Orto in cassetta, e anche novità come la camminata per il riconoscimento delle erbe, attività e conoscenze che ci riconnettono con la natura e nel contempo ci fanno apprezzare ciò che essa è in grado di offrire. Desidero pertanto ringraziare tutti coloro che, a vario titolo, hanno contribuito al buon esisto della manifestazione, come i volontari dell’Associazione Agricoltori Castelfiorentino e in particolare Rosanna Spinelli, perché sono riusciti a organizzare una festa davvero impeccabile sotto tutti i punti di vista”.”.

Fonte: Comune di Castelfiorentino - Ufficio stampa