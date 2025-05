Maltempo nel fiorentino e nel Valdelsa: codice arancione e treni sospesi il 5 maggio

Confermata l'allerta meteo con codice arancione per oggi lunedì 5 maggio, per rischio idraulico idrogeologico nel reticolo minore e temporali forti su tutto il territorio della Città Metropolitana ad eccezione dei comuni nell'area del Valdarno inferiore. Dalla Sala integrata di Protezione civile della Città Metropolitana e della Prefettura di Firenze si apprende che non si registrano particolari criticità sul territorio, ma nelle prossime ore sono previste piogge diffuse e locali temporali sparsi anche di forte intensità. Si raccomanda di prestare la massima attenzione alla guida e in generale negli spostamenti, in particolare durante il transito su strade adiacenti ai corsi d'acqua, nei sottopassi stradali e nelle strade interessate da frane.

Si invitano inoltre i cittadini a seguire le indicazioni dell'autorità di protezione civile locale, i canali informativi della viabilità e di tenersi aggiornati anche sull'evoluzione meteo tramite radio, TV e siti web istituzionali.

Sospesa la circolazione dei treni tra Marradi e Faenza, sulla tratta è attivato un servizio di bus sostitutivo.

Per martedì 6 maggio codice giallo su tutto il territorio metropolitano per piogge e temporali forti.

Fonte: Città Metropolitana di Firenze - Ufficio Stampa

