Codyeco Lupi S. Croce, da Parma arrivano tre punti per blindare i playoff

La penultima giornata della serie B nazionale, girone D, è stata giocata tutta allo stesso orario, le 21.00. Questo ha consentito di seguire con grande trasporto le partite in corso e di avere un quadro chiaro in diretta della situazione di alta e bassa classifica. Per le posizioni play-off, Codyeco Lupi S. Croce e UPC SDH Camaiore hanno conquistato tre punti in trasferta, a Parma e Cecina, mentre la Kerakoll Sassuolo non è riuscita a superare l’ostacolo, ben più duro, costituito dalla partita esterna sul campo dell’Invicta Grosseto. Con questa combinazione di risultati, è arrivata la “matematica” per la qualificazione ai playoff dei Lupi e di UPC, due squadre toscane. Sassuolo, a -5 con una sola giornata da giocare, è ormai fuori dai giochi.

A Parma è stata una gara di alti e bassi, per gli ospiti, ma quel che contava era solamente vincere e portar via bottino pieno per non perdere terreno in classifica. La Codyeco è partita fortissimo, lasciando i giovani avversari a bocca asciutta; poi ha perso terreno nella seconda frazione, con qualche errore di troppo e i buoni colpi portati da Randazzo e Serafini. Fortunatamente la squadra di Pagliai ha ritrovato ben presto la calma ed è riuscita a recuperare (da 17-11), arrivando per prima al set-point, subito risolto per una palla mal gestita dai padroni di casa. Terzo set in discesa come il primo. Troppo vasto il divario tra le due formazioni, un vero e proprio testa-coda, ma Parma ha comunque provato a giocare e nel secondo set, come detto, si è ritagliata un momento di bel gioco e buoni spunti. In casa Lupi, spazio per tutti gli effettivi, da Attuoni a Baldaccini, e poi Baldini, Camarri, Maletaj, Matteini, Civinini.

Archivata l’ultima trasferta della regular season, in un Pala Casalini caldissimo sia per il tifo della Curva Parenti…che per la temperatura, i biancorossi avranno una settimana di tempo per preparare la sfida interna a Firenze Volley (sabato 10 maggio, Pala Parenti, ore 18.00). E dopo, via ai playoff-promozione, un momento che la piazza e il gruppo squadra aspettavano fin dalla scorsa estate.

Starting six Isomec Inzani: Lottero-Randazzo, Laudieri-Serafini, Montali-Bussolari, Arena. Codyeco risponde con Mignano-Da Prato, Colli-Pahor, Simoni-Caproni, Bini.

Il match.

1set. Partenza lanciata dei Lupi, 2-7 con muri pesanti di Mignano e Simoni. Ancora Colli e il centrale trentino mettono le mani per il 3-9. Il primo time-out di Malagoli arriva subito dopo. Al rientro ace di Mignano. Il muro biancorosso è imperioso, gli attacchi della giovane squadra locale fanno fatica a passare. Da Prato firma il 6-15. Gran “pipe” di Colli per il +10. Sul 7-17 doppio cambio per la Codyeco, e secondo time-out per Parma. Caproni la schianta a terra di prima intenzione, poi bella diagonale di Attuoni, 8-22. Dentro Civinini per Caproni. Il set-point lo guadagna Simoni in attacco, chiusura affidata a Colli.

2set. Codyeco rientra con Maletaj per Pahor. Il set parte in equilibrio 5-5. È Maletaj a portare in vantaggio i biancorossi, ma Parma rimane nel punteggio e non si fa staccare come nel set precedente. I Lupi forzano qualche situazione e con un paio di errori diretti consentono a Isomec di trovare convinzione e prendere un break di tre punti: Pagliai chiama time-out. Lottero mura Colli per il 14-11. Laudieri con una serie al servizio dilata ulteriormente il punteggio, 17-11. Secondo discrezionale per i Lupi. Torna in campo Pahor. La Codyeco accorcia, con calma, costringendo gli avversari all’errore. Sul 19-16 è Parma a fermarsi per il tempo tecnico. Pahor chiude a muro, poi incide in attacco, 20-18. Montali ottiene il side-out e riporta i suoi a +3. I Lupi però non mollano la presa, il pareggio arriva con un block di Mignano. Secondo time-out per Parma, che scappa di nuovo 22-21 con Montali; errore diretto dei locali e nuova parità. Civinini al servizio. Colli la mette nei tre metri in diagonale da posto quattro, +1 Codyeco. Muro firmato Bussolari, 23-23. Sembra mettersi male per i Lupi ma Colli strappa il set-point con una piazzata, e il 23-25 arriva subito dopo complice un errore diretto in attacco degli emiliani.

3set. Diversa la musica nel terzo set, con la Codyeco subito arrembante, 1-5 con un primo tempo di Simoni. Dentro Baldaccini in alternanza difesa ricezione con Bini. Ace di Colli per il 3-9. Errore di Serafini e time-out Parma. Matteini rileva Pahor, poi Attuoni va al posto di Da Prato e si ricompone la diagonale con Camarri. Il muro di Matteini vale il 6-15, poi gran “pipe” dello schiacciatore pratese, 8-18. È un turno di servizio di Colli a portare i Lupi a destinazione: 12-23, primo ace, 12-25 secondo ace. Nel mezzo, il set-point conquistato da Attuoni.

Isomec Inzani Parma-Codyeco Lupi S. Croce 0-3

Parziali: 9-25, 23-25, 12-25

Isomec Inzani Parma: Belli, Laudieri 4, Serafini 7, Lottero 2, Bussolari 1, Montali 3, Guenza, Monica, Arena (L), Randazzo 8. All. Malagoli

Codyeco Lupi S. Croce: Attuoni 3, Civinini, Baldaccini (L), Maletaj 1, Camarri 1, Baldini, Colli 19, Matteini 3, Simoni 9, Da Prato 6, Caproni 6, Mignano 3, Pahor 3, Bini (L). All. Pagliai 2^ All. Bocini

Arbitri: Paola Scognamiglio, Marta Cavalera