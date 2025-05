Francesco Sani, architetto fucecchiese, nominato Guest professor a Taizhou

L'architetto toscano Francesco Sani, titolare dello studio di Architettura e Design SANI+partners di Fucecchio, è stato nominato “Guest Professor” per il design presso il Taizhou Vocational & Technical College nella città di Taizhou, nella provincia cinese dello Zhejiang.

È cominciata lo scorso Marzo per il professionista Toscano questa nuova collaborazione in una provincia della Cina fuori dai grandi circuiti internazionali, ma con un grossissimo potenziale e con grande voglia di crescere guardando al design internazionale, e soprattutto a quello Made in Italy. Questa nomina arriva dopo una precedente esperienza di 4 anni nella città di Wuxi, nella provincia del Jinagsu, ed è la riprova della ormai consolidata capacità ed esperienza internazionale dell'Architetto Sani, con particolare riferimento al continente asiatico dove con il suo lavoro è presente da più di 10 anni.

“Questo nuova avventura appena iniziata è per me una grande soddisfazione non solo dal punto di vista professionale, ma anche dal punto di vista umano. Ho avuto la fortuna di fare in Cina molti progetti, ma collaborare con una scuola è forse il modo più bello di portare in questo lontano paese la nostra creatività e capacità.”, commenta l'Architetto Sani.

Fonte: Ufficio stampa