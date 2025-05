Il Comune di Livorno ha attivato il suo canale WhatsApp ufficiale: un modo semplice e immediato per ricevere, in tempo reale e direttamente sullo smartphone, aggiornamenti di pubblica utilità (ad esempio: convocazioni di assemblee pubbliche, scadenze tributarie, limitazioni alla circolazione stradale, avvisi di ordine pubblico, allerte meteo, etc) o notizie su eventi, spettacoli, manifestazioni, attività culturali, iniziative di promozione sociale etc.

Il nuovo canale va ad ampliare l’offerta informativa del Comune di Livorno, affiancandosi al sito web istituzionale e ai profili ufficiali presenti sulle piattaforme Facebook, Instagram e X.

La trasmissione è di tipo broadcast: il cittadino non ha la possibilità di commentare, ma solo di interagire con le “reazioni” (ovvero una risposta rapida con le emoji), mantenendo i propri dati (come il nome, il numero di telefono e la propria immagine del profilo) protetti e non visibili agli altri iscritti.

Iscriversi è semplice e gratuito per tutti gli utenti WhatsApp.

Per accedere è sufficiente cliccare sul link dedicato: https://whatsapp.com/channel/0029VaRJ92PBvvshEq3oiZ3O che conduce al canale, cliccare in alto a destra sul tasto “Iscriviti” e sull’icona della campanella in alto a destra dello schermo per ricevere le notifiche in tempo reale. La lista dei canali seguiti è separata dalle chat classiche e si trova nella sezione "Aggiornamenti" della app.

Fonte: Comune di Livorno - Ufficio stampa