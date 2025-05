Incidente a San Romano sulla via Romanina, due feriti

Incidente questa sera a Montopoli in Val d'Arno, in via Romanina. Da quanto si apprende tre le auto rimaste coinvolte nel sinistro, la cui dinamica è in corso di accertamento, avvenuto poco dopo le 18 sulla strada provinciale 65 che da San Romano porta alla zona industriale delle Capanne. Sul posto sono intervenute due ambulanze inviate dal 118, i vigili del fuoco e la polizia municipale per i rilievi. Presente anche l'assessora Kendra Fiumanò. Secondo le prime informazioni le persone coinvolte sarebbero state impossibilitate ad uscire dai mezzi a causa dell'urto: due i feriti, una 32enne e una 22enne che avrebbero riportato contusioni e traumi, trasportate entrambe in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale San Giuseppe di Empoli.

