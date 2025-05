Jet’s Group, nel 2024 il fatturato aggregato supera 10 milioni

Jet’s Group, Gruppo di comunicazione integrata associato a UNA- Aziende della comunicazione Unite, comunica la chiusura del bilancio aggregato delle sue società registrando nel 2024 un fatturato pari a 10,5 milioni di euro con un incremento del 20% sul 2023 e 70 collaboratori distribuiti sulle sedi di Empoli, Firenze e Milano.

Il maggior contributo alla crescita del Gruppo è stato dato dalla divisione eventi che, nel corso dello scorso anno, ha registrato un aumento del 20%, seguito dalla divisione digital e ADV che hanno visto entrambe una crescita di circa il 12%. Buona la performance anche della nuova divisione PR che, nel suo primo bilancio di attività, chiude in positivo raggiungendo il break even già nella prima metà del 2024.

“Abbiamo raggiunto importanti risultati nell’anno appena trascorso – dichiara Andrea Fontanelli, CEO di Jet’s Group – frutto dell’impegno e della dedizione dei nostri team, insieme a una più razionale organizzazione interna, che ci ha permesso di ampliare il bacino clienti e aumentare il margine operativo. Il nostro obiettivo per il 2025 è consolidare il posizionamento nell’ambito retail e proporci, anche verso brand e istituzioni, come interlocutore unico in grado di gestire tutti i touchpoint della comunicazione. In questa direzione si inserisce anche la nascita di Jet’s PR, che rappresenta l’anima più corporate del nostro Gruppo”.

Il 2024 ha visto inoltre importanti investimenti, con l’apertura delle nuove sedi di Empoli e Milano e la completa acquisizione di Sowhat, agenzia specializzata nella digital transformation. Inoltre sono state create due nuove unit per ampliare l’offerta ai clienti: la prima, in capo all’agenzia Wallabi, si occupa di implementare soluzioni di AI generativa legate al marketing mentre è stato composto un team di produzione audiovisiva trasversale a tutte le funzioni del Gruppo.

“Anche i dati della prima trimestrale sono positivi – aggiunge Fontanelli – grazie ad importanti commesse acquisite nell’ambito degli Special Event e ad alcune gare vinte nel settore ADV e Digital. Guardando ai numeri, alle dimensioni e alle competenze sviluppate nel corso degli anni, possiamo dire che oggi il nostro Gruppo è una realtà di assoluta rilevanza nel territorio toscano”.

Fonte: Ufficio stampa

