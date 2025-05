Sequestrati oltre 3.500 souvenir da un negozio di Lucca

Più di 3.500 souvenir sono stati sequestrati dalla guardia di finanza in un negozio di Lucca. Gli articoli, scrivono le fiamme gialle, erano "posti in vendita in violazione delle fondamentali prescrizioni imposte dal Codice del Consumo", dato che non riportavano "le basilari indicazioni che permettono di individuare la merceologica del prodotto, il Paese produttore, ma soprattutto l’eventuale presenza di materiali o sostanze che possono arrecare danno all'uomo, alle cose o all'ambiente".

Sono stati trovati anche 79 giocattoli privi della marcatura “CE”. Il titolare dell’esercizio commerciale è stato segnalato alla Camera di Commercio che provvederà ad irrogare le relative sanzioni. I prodotti ritirati dal commercio saranno distrutti al termine dell’iter procedimentale.